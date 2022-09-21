Перебывает на грани банкротства: Германия национализирует крупнейшего импортера российского газа

Правительство Германии национализирует крупнейшего импортера российского газа Uniper. Компания претерпела значительные убытки и оказалась на грани банкротства из-за резкого сокращения поставок энергоносителя из страны-агрессорки.

Нынешнее руководство Uniper подтвердило, что соглашается с условиями национализации. Ранее на такой же шаг немецкое правительство решилось касательно бывшей дочерней компании российского "Газпрома" в стране – Gazprom Germania.

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По данным издания Bloomberg, сторонам удалось достичь соглашения о национализации, что непосредственно подтвердили в Uniper 20 сентября. Так, правительство Германии увеличит капитал компании на 8 миллиардов евро и выкупит долю акционера – финской Fortum.

Отмечается, что в июле в отношении компании был разработан план финансовой помощи, согласно которому правительство должно было приобрести только 30% акций Uniper. Однако впоследствии власти приняли решение о полной национализации.

Крупнейший покупатель российского газа в Германии Uniper оказался в кризисном положении по причине сокращения поставок сырья из страны-агрессорки. После прекращения импорта "Северным потоком" компания вынуждена была искать альтернативные источники на спотовом рынке.

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Добавим, что среди клиентов Uniper – производители и немецкие коммунальные предприятия. Рост цен на энергоносители привел к тому, что компания начала нести убытки в размере до 100 миллионов евро ежедневно.

По итогам первого полугодия 2022 года убытки Uniper превысили 12 миллиардов евро. Как пишет Bloomberg, после национализации компании правительство Германии, вероятно, откажется от планов ввести налог на газ для потребителей. Ожидалось, что поступления от этого налога будут составлять 34 миллиарда евро – большинство из этих денег немецкое правительство планировало потратить на покрытие убытков именно Uniper.