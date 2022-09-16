Сетевой регулятор Германии BNetzA выступит доверенным управляющим RN Refining & Marketing и Rosneft Deutschland. Ведомство также переймет доли этих компаний в нефтеперерабатывающих заводах в Шведте, Карлсруэ и Фобурге.

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Национализация "Роснефти" в Германии

По данным правительства Германии, на RN Refining & Marketing и Rosneft Deutschland приходится около 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране. В Министерстве экономики ФРГ подчеркнули, что национализация активов противодействует угрозам безопасности энергоснабжения и "закладывает важную основу для сохранения и будущего развития предприятия в Шведте".

Так, взятие под контроль Rosneft Deutschland поможет обеспечить функционирование нефтеперерабатывающего завода Schwedt, расположенного недалеко от польской границы. Как пишет издание Bloomberg, завод поставляет львиную долю авиационного топлива для аэропорта Берлина и бензина для заправочных станций региона.

Ранее мощности Schwedt традиционно полагались на трубопровод "Дружба" из россии, которым поставлялась сырая нефть. Теперь в правительстве Германии планируют диверсифицировать поставки сырья на завод.

Решение подкреплено комплексным пакетом мероприятий на будущее, что обеспечит трансформационный импульс для региона (Шведта – ред. 24 канал) и поддержит НПЗ для обеспечения поставок нефти альтернативными путями,

– заявили в Минэкономики Германии, подчеркнув, что страховщики и банки больше не желают вести бизнес с российскими компаниями.

Bloomberg предполагает, что нефтеперерабатывающему заводу в Шведте придется активно сотрудничать с Польшей, откуда предприятие сможет получать грузы сырой нефти с международных рынков, в том числе и из США.