Мережевий регулятор Німеччини BNetzA виступить довіреним керуючим RN Refining & Marketing та Rosneft Deutschland. Відомство також перейме частки цих компаній у нафтопереробних заводах у Шведті, Карлсруе та Фобурзі.

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Націоналізація "Роснефті" у Німеччині

За даними уряду Німеччини, на RN Refining & Marketing та Rosneft Deutschland припадає близько 12% усіх нафтопереробних потужностей у країні. У Міністерстві економіки ФРН підкреслили, що націоналізація активів протидіє загрозам безпеки енергопостачання і "закладає важливу основу для збереження й майбутнього розвитку підприємства у Шведті".

Так, взяття під контроль Rosneft Deutschland допоможе забезпечити функціонування нафтопереробного заводу Schwedt, що розташований недалеко від польського кордону. Як пише видання Bloomberg, завод постачає левову частку авіагасу для аеропорту Берліна та бензину для заправних станцій регіону.

Раніше потужності Schwedt традиційно покладались на трубопровід "Дружба" з росії, яким постачалась сира нафта. Тепер в уряді Німеччини планують диверсифікувати поставки сировини на завод.

Рішення підкріплене комплексним пакетом заходів на майбутнє, що забезпечить трансформаційний імпульс для регіону (Шведта – ред. 24 канал) та підтримає НПЗ для забезпечення постачання нафти альтернативними шляхами,

– заявили у Мінекономіки Німеччини, підкресливши, що страхівники та банки більше не бажають вести бізнес з російськими компаніями.

До слова, Bloomberg припускає, що нафтопереробному заводу у Шведті доведеться активно співпрацювати з Польщею, звідки підприємство зможе отримувати грузи сирої нафти з міжнародних ринків, зокрема й зі США.