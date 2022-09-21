Перебуває на межі банкрутства: Німеччина націоналізує найбільшого імпортера російського газу

Уряд Німеччини націоналізує найбільшого імпортера російського газу Uniper. Компанія зазнала значних збитків та опинилась на межі банкрутства через різке скорочення поставок енергоносія з країни-агресорки.

Нинішнє керівництво Uniper підтвердило, що погоджується з умовами націоналізації. Раніше на такий же крок німецький уряд наважився щодо колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" у країні – Gazprom Germania.

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За даними видання Bloomberg, сторонам вдалось досягти угоди про націоналізацію, що підтвердили безпосередньо в Uniper 20 вересня. Так, уряд Німеччини збільшить капітал компанії на 8 мільярдів євро й викупить частку акціонера – фінської Fortum.

Зазначається, що у липні щодо компанії було розроблено план фінансової допомоги, за яким уряд мав придбати лише 30% акцій Uniper. Проте згодом влада прийняла рішення про повну націоналізацію.

Найбільший покупець російського газу у Німеччині Uniper опинився у кризовому становищі унаслідок скорочення поставок сировини з країни-агресорки. Після припинення імпорту "Північним потоком" компанія була змушена шукати альтернативні джерела на спотовому ринку.

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Додамо, що серед клієнтів Uniper – виробники та німецькі комунальні підприємства. Зростання цін на енергоносії призвело до того, що компанія почала зазнавати збитків у розмірі до 100 мільйонів євро щодня.

За підсумками першого півріччя 2022 року, збитки Uniper перевищили 12 мільярдів євро. Як пише Bloomberg, після націоналізації компанії уряд Німеччини, ймовірно, відмовиться від планів запровадити податок на газ для споживачів. Очікувалось, що надходження від цього податку складатимуть 34 мільярди євро, – більшість з цих грошей німецький уряд планував витратити на покриття збитків саме Uniper.