Крім того, домовленість передбачає отримання допомоги у відбудові залізничної інфраструктури України. З-поміж іншого, Deutsche Bahn пообіцяла довготермінову підтримку для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги у сфері запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею.

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Співпраця Укрзалізниці та Deutsche Bahn

Меморандум про співпрацю підписали 20 вересня у Берліні генеральний директор DB Річард Лутц та голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. Мета партнерства – покращення залізничних вантажних перевезень, зокрема сільськогосподарських.

За документом, Deutsche Bahn Cargo допоможе розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між широкою та європейською коліями. Як зазначають у пресслужбі Укрзалізниці, вже сьогодні існує можливість отримати доступ до деяких великих вантажних вузлів західної залізничної мережі України за допомогою вантажних вагонів європейської колії, що значно скорочує час транспортування вантажів.

Водночас розглядається можливість використання українських вагонів-хоперів для збільшення експорту зерна до ЄС залізницею, оскільки такі вагони вміщують набагато більші об'єми зернових, ніж контейнери.

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Крім того, за меморандумом, DB продовжить допомагати Укрзалізниці у розвитку структур корпоративного управління, які, з-поміж іншого, є обов'язковими для отримання Україною фінансової допомоги на відновлення.

До слова, Deutsche Bahn також планує забезпечити Укрзалізницю запчастинами й розглядає можливість надання своїх вантажних вагонів, проте їх необхідно буде переобладнати для широкої колії, що потребуватиме додаткових зусиль.