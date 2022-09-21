Кілька місяців тому Мінцифри разом з Укрпоштою, агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулись до Amazon з проханням полегшити умови для українського бізнесу. Як результат, компанія скасувала реферальну комісію для підприємців з України.

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Amazon не стягуватиме комісії з українських підприємців

Про рішення Amazon повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у фейсбук. Посадовець уточнив, що компанія не стягуватиме реферальних комісій з українських торговців протягом одного року, тобто повністю скасувала комісії для тих підприємців, які продають свої товари в Європейський Союз та Велику Британію.

Таким чином, українські бізнеси зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринки, й знаходити там нових клієнтів. Це, за словами Федорова, стане потужним поштовхом для популяризації України та нашого бізнесу за кордоном, а нові умови для українських підприємців – це чергова перемога на економічному фронті.

Дякую компанії за стійку та послідовну підтримку України. Amazon разом з Amazon Web Services надала нам потужності для зберігання бекапреєстрів, забезпечила підтримку на понад 35 мільйонів доларів та, зрештою, заслужено отримала Премію Миру від президента Володимира Зеленського,

– додав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що наприкінці серпня компанія Джеффа Безоса Amazon Web Services вирішила підтримати українські стартапи – 20 команд отримали по 25 тисяч доларів на використання хмарної платформи компанії, а 32 команди – по 10 тисяч доларів, як бонус за участь в ініціативі.