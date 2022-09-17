російські компанії залишились без імпортного хмелю

Через збої у ланцюжках поставок на тлі санкцій, через війну росії на території України, та етичних міркувань, виробники хмелю з США та ЄС відмовляють російським фірмам. Відтак ті залишились без імпортної сировини.

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Щоб заповнити цю прогалину, російські компанії закуповують місцеву сировину, але якість бажає кращого. Голова російської пивоварної компанії Khmelyoff, розповів, що його фірма тепер купує хміль із чуваської республіки (585 кілометрів на схід від москви). До цього компанія протягом 15 років використовувала німецький хміль.

Він додав, попри те, що поставки хмелю не підпадають під санкції, проблеми з логістикою та платежами означають, що компанія не може платити своїм партнерам у Німеччині.

Якість продукту знизилась

Раніше росія імпортувала переважну більшість хмелю для виготовлення пива з таких країн, як США, Німеччина та Чехія, тому що не виробляє широкого асортименту власного хмелю, щоб варити вишуканіші сорти пива.

Ми не можемо варити ті сорти пива, до яких звик наш споживач, тому що тепер використовуємо чуваський хміль,

– підкреслив засновник пивоварні LaBEERint.

Він також додав, що потрібен час на проробки та роки часу, аби розробити альтернативи, вирощені всередині країни. Тож в росії ще довго не буде якісного пива вишуканих сортів.