Google объявил об инвестиции в 15 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет с целью создания центра обработки данных и искусственного интеллекта в индийском штате Андхра-Прадеш, в городе Вишакапатнам.

Google инвестирует 15 миллиардов долларов в AI-хаб в Индии?

Этот проект станет крупнейшим вкладом Google в Индии и одним из крупнейших за пределами США. На территории центра будет развернута мощность в 1 гигаватт, а также инфраструктура для поддержки работы искусственного интеллекта, сообщает Reuters, передает 24 Канал.

Смотрите также ЕС оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро: Трамп взялся за угрозы

По словам генерального директора Google Cloud Томаса Куриана, это будет самый большой AI-хаб, который компания строит за пределами США. Проект предусматривает масштабные вложения в энергоснабжение, волоконно-оптические сети и сопутствующую инфраструктуру.

Что этому предшествовало?

Эта инициатива происходит на фоне растущей конкуренции среди технологических гигантов по развитию датацентров и облачной инфраструктуры, особенно в Индии – важном рынке с почти миллиардом интернет-пользователей. Microsoft, Amazon и другие уже инвестируют в эту страну.

Заметьте. Всего в этом году Google обязался потратить около 85 миллиардов долларов на расширение мощностей датацентров в разных странах. Технологические гиганты активно инвестируют в новую инфраструктуру, соревнуясь за возможность удовлетворить растущий спрос на услуги искусственного интеллекта.

Ранее Google объявил об инвестициях в искусственный интеллект в Великобритании на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов – накануне визита в страну президента США Дональда Трампа.

К слову, Google запускает инициативу для украинских студентов, предоставляя бесплатный доступ к инструментам искусственного интеллекта и 2 ТБ облачного хранилища.