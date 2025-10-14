Google оголосив про інвестицію в 15 мільярдів доларів упродовж наступних 5 років з метою створення центру обробки даних та штучного інтелекту в індійському штаті Андхра-Прадеш, у місті Вішакапатнам.

Google інвестує 15 мільярдів доларів в AI-хаб в Індії?

Цей проект стане найбільшим вкладом Google в Індії і одним із найбільших за межами США. На території центру буде розгорнуто потужність у 1 гігават, а також інфраструктуру для підтримки роботи штучного інтелекту, повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

За словами генерального директора Google Cloud Томаса Куріана, це буде найбільший AI-хаб, який компанія будує за межами США. Проект передбачає масштабні вкладення в енергопостачання, волоконно-оптичні мережі та супутню інфраструктуру.

Що цьому передувало?

Ця ініціатива відбувається на тлі зростаючої конкуренції серед технологічних гігантів щодо розбудови датацентрів і хмарної інфраструктури, особливо в Індії – важливому ринку з майже мільярдом інтернет-користувачів. Microsoft, Amazon та інші вже інвестують у цю країну.

Зауважте. Загалом цього року Google зобов'язався витратити близько 85 мільярдів доларів на розширення потужностей датацентрів у різних країнах. Технологічні гіганти активно інвестують у нову інфраструктуру, змагаючись за можливість задовольнити зростаючий попит на послуги штучногоінтелекту.

Раніше Google оголосив про інвестиції у штучний інтелект у Великій Британії на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів – напередодні візиту до країни президента США Дональда Трампа.

До слова, Google запускає ініціативу для українських студентів, надаючи безоплатний доступ до інструментів штучного інтелекту та 2 ТБ хмарного сховища.