Украинские стартапы получат 100 тысяч долларов от Google: какие проекты отобрали

Фонд поддержки от Google отобрал 9 украинских технологических стартапов, которые получат по 100 тысяч долларов США на развитие и масштабирование своих проектов.

Какие украинские проекты отобрали

Сейчас отобрано 9 проектов, среди которых есть Ailand Systems – системы автономных дронов для обнаружения мин, BasaIT – платформа для поиска кадров в технологических компаниях, технология Carbominer для захвата углекислого газа из атмосферы и другие.

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Кроме финансовой поддержки, Google также предлагает менторскую помощь и возможность получить до 350 тысяч долларов в кредит от Google Cloud. Особый акцент делается на компаниях, активно внедряющих искусственный интеллект.

Фонд поддержки от Google - инициатива, поддерживающая развитие украинской стартап-экосистемы в условиях войны. Грантовые средства помогут технологическим компаниям масштабироваться и строить фундамент для послевоенного восстановления Украины,

– говорится в сообщении.

А общий грантовый фонд программы составляет - 10 миллионов долларов.

До 30 июля продолжается прием заявок на второй этап программы от Google.

Миллионы долларов от Meta и Google

Meta и Google начали наперегонки предлагать голливудским студиям миллионы долларов. Нет, они не стремятся снять о себе кино или сериал – речь идет о разрешении обучать искусственный интеллект на их продуктах.

Как стало известно, технологические гиганты хотят подписать лицензионные соглашения, чтобы их модели искусственного интеллекта имели возможность работать с качественными видео и создавать лучшие ролики.