Навигация от Waze: Google сокращает подразделение

Компания Google решила сократить количество мест в подразделе Waze. Гигант хочет больше зарабатывать на рекламе в приложении.

Подразделение Google Waze, которое занимается навигационными сервисами, вскоре претерпит трансформации. В частности, команда этого подразделения станет меньше.

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Почему Google сокращает штат Waze

Как объяснили менеджеры гиганта, под сокращение попадут те, кто занимался монетизацией приложения. Компания хочет перейти на свою технологию, поэтому части людей просто сообщат о сокращениях.

Мы приступили к переходу рекламной системы Waze на технологию Google Ads. В рамках этого обновления мы сократили количество ролей, сосредоточенных на монетизации рекламы Waze,

– сказали в Google.

Сколько именно людей попадут под сокращение – пока не сообщается. Ранее стало известно, что Google хотел объединить Waze и Google Maps и сделать их частью одного подразделения компании – Google Geo.