Google запустил бесплатный сервис Market Finder в Украине: какие преимущества он дает предпринимателям

Google запустил в Украине бесплатный инструмент Market Finder. Ресурс помогает бизнесу выходить на новые рынки, искать новых клиентов и увеличивать экспортные продажи в режиме онлайн.

Как объясняет сам Google, на платформе, в частности, собраны полезные пособия, видео и советы. Они максимально облегчат украинским компаниям первые шаги при выходе на экспортный рынок.

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Что предлагает Market Finder украинским предпринимателям

Бесплатный сервис позволяет украинским предпринимателям получить легкий доступ к статистическим данным, инструментам и ресурсам, чтобы начать развитие собственного бизнеса на международном уровне.

Хотите продавать свои товары на зарубежных рынках, но не знаете, с чего начать? Предлагаем проверить готовность вашего бизнеса к экспорту и получить персонализированный отчет с помощью интерактивного сервиса My Export Score,

– представляют одну из возможностей в Google.

К слову, в Market Finder собраны показатели, охватывающие около 40 самых разных направлений – от логистики и покупательского поведения до полного экономического профиля.

Кстати Спрос на украинские книги за рубежом растет: Yakaboo планирует выйти на Amazon Europe

Преимущества для бизнеса

Сервис поможет определить новые потенциальные рынки для украинского бизнеса, получить информацию об операциях и начать продажу товаров или услуг для клиентов по всему миру, в частности:

ресурс может создать список перспективных целевых рынков, определить спрос на товары или услуги на базе данных о поисковых запросах местного населения, популярные тенденции рынка, реальный доход на душу населения;

местного населения, популярные тенденции рынка, реальный доход на душу населения; Market Finder анализирует использование аудиторией интернета, демографические данные и имеющийся доход, демонстрируя четкие показатели и ценную аналитическую информацию о потенциале роста рынка;

рынка; сервис также помогает спланировать операции по локализации, настройке платежей, обслуживанию клиентов, а также налоговые, логистические операции , механизмы подбора персонала и тому подобное;

, механизмы подбора персонала и тому подобное; предлагает ценные советы по разработке международной маркетинговой стратегии, учебные ресурсы по цифровому маркетингу и так далее.