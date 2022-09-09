Это стало возможным благодаря открытию украинской Yakaboo собственного представительства в Польше. В настоящее время компания заключила ряд договоров с крупными европейскими дистрибьюторами, активно сотрудничает с иностранными библиотеками и культурными хабами.

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Спрос на украинские книги в странах Запада растет

С началом полномасштабной войны национальная книжная платформа резко активизировала реализацию планов выхода с украинской книгой на иностранные рынки, прежде всего в страны Европы. В Yakaboo отмечают, что после 24 февраля украинский книжный рынок претерпел значительные изменения, а миграция украинцев за границу повлекла за собой дефицит украинской литературы.

В своей стратегии мы имеем две главные цели – создание удобной и быстрой системы логистики и увеличение доли наших книг в онлайн и офлайн-сетях крупных европейских дистрибьюторов.

– рассказал СЕО Yakaboo Иван Богдан.

По словам руководителя компании, уже получив юридическое представительство и склад в Польше, Yakaboo в настоящее время может производить расчеты в местной валюте и работать в рамках европейской системы права.

Уточняется, что в сотрудничестве с польской компанией-партнером Frisbo украинская платформа запустила логистический хаб в Варшаве, благодаря чему сроки доставки украинских книг по территории Польши сейчас сократились до 6 дней, а по всей Европе заказ можно получить от 6 до 12 дней.

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К слову, сейчас Yakaboo на финальной стадии переговоров с европейской Platon, а с мая книги украинской платформы появились в сети самого мощного книжного агрегатора Великобритании Gardners, который сотрудничает с розничными продавцами по всему миру.

Кроме того, украинские книги в настоящее время доступны в некоторых европейских каталогах, в частности, в Nielsen BookData. В компании подчеркивают, что список наименований уже расширился с 800 экземпляров до 5 тысяч.

Добавим, что вскоре Yakaboo намерена вывести украинские книги на интернет-площадку Amazon Europe, а затем выйти также на американский и восточноазиатский рынки.

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