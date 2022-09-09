Це стало можливим завдяки відкриттю українською Yakaboo власного представництва у Польщі. Нині компанія уклала цілу низку договорів із великими європейськими дистриб'юторами, активно співпрацює з іноземними бібліотеками та культурними хабами.

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Попит на українські книги у країнах Заходу зростає

З початком повномасштабної війни національна книжкова платформа різко активізувала реалізацію планів виходу з українською книгою на іноземні ринки, передусім у країни Європи. В Yakaboo зазначають, що після 24 лютого український книжковий ринок зазнав значних змін, а міграція українців за кордон спричинила дефіцит української літератури.

У своїй стратегії ми маємо дві головні цілі – створення зручної та швидкої системи логістики та збільшення частки наших книг в онлайн та офлайн-мережах великих європейських дистриб'юторів,

– розповів СЕО Yakaboo Іван Богдан.

За словами очільника компанії, вже отримавши юридичне представництво та склад у Польщі, Yakaboo нині може здійснювати розрахунки у місцевій валюті та працювати у межах європейської системи права.

Уточнюється, що у співпраці з польською компанією-партнером Frisbo українська платформа запустила логістичний хаб у Варшаві, завдяки чому терміни доставки українських книг територією Польщі нині скоротились до 6 днів, а по всій Європі замовлення можна буде отримати від 6 до 12 днів.

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До слова, наразі Yakaboo на фінальній стадії перемовин з європейською Platon, а з травня книжки української платформи з'явились у мережі найпотужнішого книжкового агрегатора Великої Британії Gardners, що співпрацює з роздрібними продавцями по всьому світу.

Крім того, українські книги нині доступні у деяких європейських каталогах, зокрема у Nielsen BookData. У компанії підкреслюють, що список найменувань вже розширився з 800 примірників до 5 тисяч.

Додамо, що невдовзі Yakaboo має намір вивести українські книги на інтернет-майданчик Amazon Europe, а згодом вийти також на американський та східноазійський ринки.

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