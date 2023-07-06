Можно получить до 150 тысяч долларов: в USAID запустили грантовую программу для украинцев

6 июля 2023, 16:54
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Источник:

Верховная рада Украины

Международные партнеры продолжают поддерживать Украину на разных уровнях. В частности, программа USAID совместно с Минэкономики запустила новую инициативу для украинских предпринимателей.

Речь идет о программе "Конкурентоспособная экономика Украины", в рамках которой представители малого и среднего бизнеса могут получить финансовую поддержку на 2,5 миллиона долларов США.

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Гранты для украинского бизнеса

Украинским малым и средним перерабатывающим предприятиям планируют предоставить ориентировочно 25 грантов. Сумма финансовой помощи будет колебаться в диапазоне от 75 до 150 тысяч долларов. Средствами от USAID стремятся поддержать бизнесы, работающие в направлении производства инновационных продуктов, модернизации производства и сокращении ручного труда.

Несмотря на войну государство вместе с международными партнерами принимают все меры для поддержки аграриев и обеспечения продовольственной безопасности,
– информируют в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Благодаря программе "Конкурентоспособная экономика Украины" также призваны реализовать и следующие планы:

  • Создание более высококвалифицированных рабочих мест;
  • повышение эффективности использования других ресурсов;
  • налаживание процесса импортозамещения на украинском рынке и/или экспорта украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;
  • Локализация производства товаров, необходимых для восстановления.
Любопытно! В Украине планируют построить 600 модульных домиков. Этот проект хочет реализовать американская компания Wasatch Group в 2023 – 2024 годах. Это будет жилье в Киевской области для людей, которые потеряли свои помещения из-за российских обстрелов.

Все желающие могут подавать заявки с 3 июля по 15 декабря 2023 года. Процесс приема заявок будет продолжаться в несколько этапов со следующими дедлайнами:

  • 15 августа;
  • 15 октября;
  • 15 декабря.
Автор: Віта Свірневська