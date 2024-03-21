Бренд Gucci под ударом: почему падение доходов в Азии обвалило акции бренда
21 марта 2024, 08:53Читати новину українською
Источник:CNBC
После информации о падении доходов в Азии, которые потянули за собой европейские бренды люксовых товаров, акции владельца бренда Gucci обвалились. Также в компании ожидают снижения прибыли.
Обвал акций Gucci
На фоне падения доходов в Азии, акции Kering, владеющей люксовым брендом Gucci, обвалились на 14%. Добавим, что Kering потянула вниз акции других брендов люксовых товаров, таких как LVMH и Hermes, хотя они остаются устойчивыми перед экономическими трудностями.
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- После открытия торгов акции Kering оказались на последнем месте в индексе Stoxx 600.
- Акции LVMH, Christian Dior і Hermes упали более чем на 2% в начале торгов, тогда как акции Burberry снизились на 5,7%.
- Акции Kering 20 марта к 8:30 утра по лондонскому времени упали на 14,3%.
Падение продаж
Также в компании предупредили о возможном падении продаж Gucci на 20% в І квартале из-за снижения прибыли в Азии. Это падение обусловило общее снижение доходов группы на 10% за первые три месяца 2024 года.
Что известно о GucciФранцузский дом моды принадлежит конгломерату Kering (бывший Pinault-Printemps-Redoute (PPR)) и является второй крупнейшей по объемам продаж модной компанией после LVMH.
Также заметим, что конгломерат Kering не вышел из России, а лишь сократил деятельность на рынке агрессорки.