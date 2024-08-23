Что происходит со страховым стажем в период отпуска

Периоды без заработка не учитываются в страховой стаж. Впрочем, на такие случаи есть добровольные страховые взносы, которые уплачиваются с текущего месяца.

Засчитывается ли стаж в период отпуска

Известно, что пребывание в отпуске без сохранения зарплаты не засчитывается в страховой стаж. Чтобы месяц был зачислен в стаж добровольный взнос должен составлять 22% от минимальной заработной платы.

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Из-за того, что минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тысяч гривен, с 1 апреля минимальный взнос стал равняться 1 760 гривен.

Напоминаем! В прошлом году для украинцев было упрощено участие в добровольном пенсионном страховании. Теперь этот механизм доступен без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений, а участие в нем могут принимать лица старше 16 лет.

Чтобы платить самостоятельно взносы нужно заключить договор с Пенсионным фондом в электронном виде через веб-портал. При этом размер взносов и срок их уплаты можно определить самостоятельно.