Известный бизнесмен Илон Маск в очередной раз установил финансовый рекорд. Сейчас предприниматель считается первым и единственным человеком, который может похвастаться состоянием в размере сотен миллиардов долларов.

Бизнесмен Илон Маск уже наполовину приблизился к статусу первого триллионера в мире. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Forbes.

К теме Основные доходы – от частных компаний: какой бизнес приносит Маску больше всего средств

Что известно о состоянии Маска?

В среду, 1 октября, Илон Маск преодолел очередной значимый рубеж, став первым лицом, чье богатство достигло 500 миллиардов долларов.

По данным трекера Forbes Real-Time Billionaires в 15:30 по восточному времени, сейчас самый богатый человек планеты имеет активы на сумму 500 миллиардов долларов.

Акции Tesla выросли почти на 4% в среду, добавив примерно 9,3 миллиарда долларов к финансам Маска. Инвесторы продолжают праздновать возвращение внимания миллиардера к компании.

С момента объявления на апрельской конференции о прибыли, когда Маск сообщил об уходе с должности главы Департамента эффективности правительства при президенте Трампу (DOGE), чтобы сосредоточиться на Tesla, стоимость акций производителя электрокаров удвоилась.

Между тем в сентябре совет директоров Tesla предложил новый рекордный пакет вознаграждения, который может принести Маску акции на сумму до 1 триллиона долларов, если компания достигнет "марсианских" целей, таких как увеличение рыночной капитализации в восемь раз за 10 лет.

Заметьте! Tesla – не единственный источник богатства Маска на уровне полтриллиона. Его ракетоноситель SpaceX, основанный в 2002 году, сейчас оценивают в 400 миллиардов долларов по августовскому частному тендеру.

Маск владеет 42% акций SpaceX на 168 миллиардов. Кроме того, xAI Holdings, образованная в марте путем слияния новой AI-компании xAI с социальной сетью X (бывший Twitter), приобретенной в 2022-м, стоит 113 миллиардов. Доля Маска в 53% оценивается в 60 миллиардов.

Достижение отметки в 500 миллиардов – лишь очередной шаг в серии рекордов за последние пять лет. В марте 2020-го его состояние составляло 24,6 миллиарда, но стремительный рост Tesla сделал его пятым центимиллиардером в августе того же года. В январе 2021-го Маск стал самым богатым в мире со 190 миллиардами.

В Forbes считают, что при таких темпах Маск может стать первым триллионером уже к марту 2033-го. В то же время сам Маск уверяет, что деньги здесь ни при чем.

Это не о 'компенсации', а о том, чтобы я имел достаточно влияния на Tesla для обеспечения безопасности, если мы произведем миллионы роботов,

– написал Маск в сентябрьском посте на X.

Актуальные новости, связанные с Маском