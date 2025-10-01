Почему увольняются топ-менеджеры?
Причинами увольнений стали изнурительный ритм работы, непредсказуемые управленческие решения, массовые сокращения и политическая активность самого Маска, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, передает 24 Канал.
Ситуация в Tesla?
З Tesla ушли ключевые руководители отделов продаж, батарейных технологий, ИИ, робототехники и связей с общественностью. Также покинули компанию руководители важных проектов, в частности Model Y, Cybertruck и суперчарджеров.
Часть кадровых потерь связана со сменой стратегического фокуса, вместо массовых электромобилей Tesla теперь делает ставку на роботакси и проект Optimus.
Что происходит в xAI?
В то же время в xAI ситуация еще динамичнее: финдиректор покинул компанию после 102 дней работы, а главный юрист уволился из-за эмоционального выгорания. После объединения xAI с соцсетью X в отставку ушла и CEO X – Линда Яккарино.
По словам собеседников FT, часть топов покидает компании после многолетней карьеры ради новых проектов или отдыха, однако все больше людей уходят из-за усталости, разочарования и несогласия с управленческой политикой Маска. Особенно раздражают работников публичная поддержка Трампа и хаотичные решения в ведении бизнеса.
Единственное постоянство в мире Илона – это то, как быстро он выжигает своих заместителей,
– цитирует одного из советников FT.
Как дела у Маска: последние новости
Илон Маск сообщил, что планирует создать энциклопедию Grokipedia на основе чат-бота Grok для конкуренции с Wikipedia. Таким образом он стремится устранить политическую предвзятость.
Также известно, что компания xAI Маска подала иск против OpenAI, обвиняя ее в похищении коммерческих тайн, в частности из-за привлечения бывших сотрудников для передачи конфиденциальной информации.
Кроме того, xAI и X Corp. уже судятся против Apple и OpenAI в другом деле, обвиняя их в монопольном сговоре из-за приоритетного продвижения ChatGPT на iPhone.