В чем обвинили OpenAI?

Согласно документам, поданным 24 сентября 2025 года в федеральный суд Калифорнии, OpenAI якобы привлекала бывших сотрудников xAI, чтобы они передавали важную конфиденциальную информацию, включая исходный код чатбота Grok и внутренние планы по развитию дата-центров, передает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

В иске говорится, что OpenAI якобы шаг за шагом выстроила "тревожную модель" – от мотивирования сотрудников нарушать соглашения о конфиденциальности до копирования файлов на личные устройства, которые затем использовались в работе над проектами OpenAI.

Заметьте. Особенно упоминаются инженеры Xuechen Li и Jimmy Fraiture, а также один из бывших руководителей финансов, который, как утверждают в xAI, передал данные по стратегии быстрого запуска дата-центров.

Что говорят в OpenAI?

В ответ OpenAI отвергает все обвинения, называя иск "очередной попыткой давления" со стороны Маска.

Как пишет Reuters, это дело – лишь очередной эпизод в долговременном споре между Маском и OpenAI, включающем вопросы антимонопольного поведения и превращения OpenAI из некоммерческой в прибыльную модель.

xAI добивается от суда не только компенсации убытков, но и удаления якобы похищенного кода из систем OpenAI, а также остановки моделей, созданных с нарушением прав интеллектуальной собственности. Обе стороны уже настраиваются на длительный юридический поединок.

Что этому предшествовало?