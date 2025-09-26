У чому звинуватили OpenAI?

Згідно з документами, поданими 24 вересня 2025 року до федерального суду Каліфорнії, OpenAI нібито залучала колишніх співробітників xAI, аби вони передавали важливу конфіденційну інформацію, включаючи вихідний код чатбота Grok та внутрішні плани щодо розбудови дата-центрів, передає 24 Канал з посиланням на Engadget.

У позові йдеться, що OpenAI нібито крок за кроком вибудувала "тривожну модель" – від мотивування співробітників порушувати угоди про конфіденційність до копіювання файлів на особисті пристрої, які потім використовувалися в роботі над проєктами OpenAI.

Зауважте. Особливо згадуються інженери Xuechen Li та Jimmy Fraiture, а також один із колишніх керівників фінансів, який, як стверджують в xAI, передав дані щодо стратегії швидкого запуску дата-центрів.

Що кажуть в OpenAI?

У відповідь OpenAI відкидає всі звинувачення, називаючи позов "черговою спробою тиску" з боку Маска.

Як пише Reuters, ця справа – лише черговий епізод в довготривалій суперечці між Маском і OpenAI, що включає питання антимонопольної поведінки та перетворення OpenAI з некомерційної у прибуткову модель.

xAI домагається від суду не лише компенсації збитків, але й видалення нібито викраденого коду з систем OpenAI, а також зупинки моделей, створених із порушенням прав інтелектуальної власності. Обидві сторони вже налаштовуються на тривалий юридичний поєдинок.

Що цьому передувало?