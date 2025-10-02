Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 500 мільярдів доларів, – Forbes
- Ілон Маск став першою людиною у свіовій історії зі статками понад 500 мільярдів доларів, завдяки зростанню акцій Tesla та інших своїх компаній.
- Акції Tesla зросли на 4%, а рада директорів запропонувала Маску новий пакет винагороди, який може принести акції на суму до 1 трильйона доларів.
Відомий бізнесмен Ілон Маск в черговий раз встановив фінансовий рекорд. Наразі підприємець вважається першою і єдиною людиною, яка може похизуватися статками в розмірі сотень мільярдів доларів.
Бізнесмен Ілон Маск уже наполовину наблизився до статусу першого трильйонера у світі. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Forbes.
До теми Основні доходи – від приватних компаній: який бізнес приносить Маску найбільше коштів
Що відомо про статки Маска?
У середу, 1 жовтня, Ілон Маск подолав черговий значущий рубіж, ставши першою особою, чиє багатство сягнуло 500 мільярдів доларів.
За даними трекера Forbes Real-Time Billionaires о 15:30 за східним часом, наразі найбагатша людина планети має активи на суму 500 мільярдів доларів.
Акції Tesla зросли майже на 4% у середу, додавши приблизно 9,3 мільярда доларів до фінансів Маска. Інвестори продовжують святкувати повернення уваги мільярдера до компанії.
З моменту оголошення на квітневій конференції про прибутки, коли Маск повідомив про відхід з посади глави Департаменту ефективності уряду при президенту Трампу (DOGE), щоб зосередитися на Tesla, вартість акцій виробника електрокарів подвоїлася.
Тим часом у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий рекордний пакет винагороди, який може принести Маску акції на суму до 1 трильйона доларів, якщо компанія досягне "марсіанських" цілей, як-от збільшення ринкової капіталізації у вісім разів за 10 років.
Зауважте! Tesla – не єдине джерело багатства Маска на рівні півтрильйона. Його ракетоносій SpaceX, заснований у 2002 році, нині оцінюють в 400 мільярдів доларів за серпневим приватним тендером.
Маск володіє 42% акцій SpaceX на 168 мільярдів. Крім того, xAI Holdings, утворена в березні шляхом злиття нової AI-компанії xAI з соціальною мережею X (колишній Twitter), придбаною у 2022-му, коштує 113 мільярдів. Частка Маска в 53% оцінюється в 60 мільярдів.
Досягнення позначки в 500 мільярдів – лише черговий крок у серії рекордів за останні п'ять років. У березні 2020-го його статки становили 24,6 мільярда, але стрімкий ріст Tesla зробив його п'ятим центимільярдером у серпні того ж року. У січні 2021-го Маск став найбагатшим у світі зі 190 мільярдами.
У Forbes вважають, що за таким темпом Маск може стати першим трильйонером уже до березня 2033-го. Водночас сам Маск запевняє, що гроші тут ні при чому.
Це не про 'компенсацію', а про те, щоб я мав достатньо впливу на Tesla для забезпечення безпеки, якщо ми виробимо мільйони роботів,
– написав Маск у вересневому пості на X.
Актуальні новини, пов'язані з Маском
Останнім часом у компаніях Tesla та xAI спостерігається значний відтік вищого керівництва через виснажливий графік роботи, непередбачувані управлінські рішення та політичну діяльність Ілона Маска.
Так, кілька ключових менеджерів залишили Tesla, а в xAI пішли у відставку фінансовий директор і головний юрист.
Нещодавно розгорівся гострий скандал навколо батька Ілона Маска. 79-річний Еррол Маск потрапив під слідство через звинувачення у сексуальному насильстві над п'ятьма дітьми та пасинками.