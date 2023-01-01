Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов за несколько недель

Миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов за последние недели декабря 2022 года. Причиной стало падение акций компании-производителя электромобилей.

Как Маск потерял 200 миллиардов долларов

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после падения акций Tesla за последние недели, включая падение на 11% в 27 декабря 2022 года.

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Стоимость компании Tesla сократилась

За семь дней компания подешевела на 85 миллиардов долларов, ее рыночная капитализация упала до 390 миллиардов долларов.

В целом за год стоимость компании Tesla сократилась в три раза. В январе она оценивалась в 1,2 триллиона долларов.

Капитал Маска

До потери 200 миллиардов долларов за несколько недель, Илон Маск был вторым человеком в истории, который накопил личное состояние более 200 миллиардов долларов, превысив этот порог в январе 2021 года, через несколько месяцев после Джеффа Безоса.

4 ноября 2021 года состояние Маска достигло пика в 340 миллиардов долларов. Следовательно, он долгое время оставался самым богатым человеком в мире, опередив Безоса. Однако в декабре 2022 года его опередил французский магнат Бернар Арно, французский магнат, стоящий за компанией LVMH, занимающейся продажей предметов роскоши.