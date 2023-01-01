Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів за декілька тижнів

Мільярдер та гендиректор Tesla Ілон Маск втратив більш як 200 мільярдів доларів за останні тижні грудня 2022 року. Причиною стало падіння акцій компанії-виробника електромобілів.

Як Маск втратив 200 мільярдів доларів

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, статки Маска різко впали до 137 мільярдів доларів після падіння акцій Tesla за останні тижні, включаючи падіння на 11% у 27 грудня 2022 року.

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Вартість компанії Tesla скоротилась

За сім днів компанія подешевшала на 85 мільярдів доларів, її ринкова капіталізація впала до 390 мільярдів доларів

Загалом за рік вартість компанії Tesla скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів.

Капітал Маска

До втрати 200 мільярдів доларів за декілька тижнів, Ілон Маск був другою людиною в історії, яка накопичила особистий статок у понад 200 мільярдів доларів, перевищивши цей поріг у січні 2021 року, через кілька місяців після Джеффа Безоса.

4 листопада 2021 року статки Маска досягли піку в 340 мільярдів доларів. Відтак він тривалий час залишався найбагатшою людиною у світі, випередивши Безоса. Однак у грудні 2022 року його випередив французький магнат Бернар Арно, французький магнат, що стоїть за компанією LVMH, що займається продажем предметів розкоші.