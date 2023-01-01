Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів за декілька тижнів

1 січня 2023, 11:56
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Джерело:

Bloomberg

Мільярдер та гендиректор Tesla Ілон Маск втратив більш як 200 мільярдів доларів за останні тижні грудня 2022 року. Причиною стало падіння акцій компанії-виробника електромобілів.

Як Маск втратив 200 мільярдів доларів

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, статки Маска різко впали до 137 мільярдів доларів після падіння акцій Tesla за останні тижні, включаючи падіння на 11% у 27 грудня 2022 року. 

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Вартість компанії Tesla скоротилась

  • За сім днів компанія подешевшала на 85 мільярдів доларів, її ринкова капіталізація впала до 390 мільярдів доларів
  • Загалом за рік вартість компанії Tesla скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів. 

Капітал Маска 

До втрати 200 мільярдів доларів за декілька тижнів, Ілон Маск був другою людиною в історії, яка накопичила особистий статок у понад 200 мільярдів доларів, перевищивши цей поріг у січні 2021 року, через кілька місяців після Джеффа Безоса.

4 листопада 2021 року статки Маска досягли піку в 340 мільярдів доларів. Відтак він тривалий час залишався найбагатшою людиною у світі, випередивши Безоса. Однак у грудні 2022 року його випередив французький магнат Бернар Арно, французький магнат, що стоїть за компанією LVMH, що займається продажем предметів розкоші.

Автор: Дар'я Вереньова