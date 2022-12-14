Так, за оцінками Bloomberg та Forbes, 14 грудня статки французького магната Бернара Арно у режимі реального часу перевищують капітал Маска на декілька мільярдів доларів. Бізнес 24 передає деталі.

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Ілон Маск знову не найбагатша людина світу

За рейтингом видання Forbes від 8 грудня, Ілон Маск вже поступався званням найбагатшої людини світу Бернару Арно, однак невдовзі повернув собі лідерство. Втім тепер французький мільярдер значно збільшив відрив й випередив засновника Tesla ще й у рейтингу від Bloomberg.

За оцінками Forbes, станом на другу половину дня 14 грудня, Маск втратив 4,5 мільярда доларів, і наразі його статки сягають 176,8 мільярда доларів. Капітал Бернара Арно, своєю чергою, навпаки, продемонстрував зростання на 1,6 мільярда доларів, що дозволило власнику контрольного пакету акцій LVMH обійняти першу сходинку рейтингу з показником у 187,5 мільярда доларів.

Тим часом видання Bloomberg оцінило втрати капіталу Маска у 3,95 мільярда доларів, унаслідок чого він посів другу сходинку з показником 164 мільярди доларів. Статки Арно при цьому зросли на 4,13 мільярда доларів й наразі сягають 171 мільярда доларів.

Додамо, що Ілон Маск почав стабільно втрачати капітал після покупки соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Тим часом статки Бернара Арно та його родини поступово збільшуються на тлі очолення його сином Антуаном модного дому Christian Dior SE.

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