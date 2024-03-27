Импорт и экспорт российских агротоваров на миллиарды долларов: кто крупнейший потребитель в ЕС

Евросоюз импортирует из России около 2,5 миллионов тонн агротоваров – миллион тонн из которых зерновые продукты, а еще 1,5 миллиона – масличных. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передает корресопндентка 24 Канала в Брюсселе.

Крупнейшие импортеры российских товаров

По словам комиссара ЕС, в 2023 году крупнейшим импортером российских товаров была Италия, которая закупила 478 тысяч тонн, на втором месте Латвия с 360 тысяч тонн. Войцеховский отметил, что Польша импортировала меньше – 3,5 тысяч тонн зерновых и 4 тысячи тонн масличных товаров.

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Еврокомиссар напомнил, что в июне 2022 года Евросоюз принял политическое решение об исключении продуктов питания и агропродовольственной продукции из санкционной системы, чтобы избежать обвинений об ответственности за голод в мире.

Сейчас, как вы знаете, есть возможность ограничить импорт из России. Но мы также должны помнить, что торговля идет в обе стороны. Экспорт агропродовольственной продукции Европейского Союза в Россию составляет 7 миллиардов евро. Стоимость импорта 2023 года – 2 миллиарда евро,

– пояснил еврокомиссар.

Войцеховский также поддержал европейских фермеров, которые страдают от беспошлинной торговли с Украиной. По его словам, если Украина будет иметь полную либерлизацию экономики, то выиграет только Киев, в то время как фермеры потерпят поражение.

Это является причиной того, что мы должны компенсировать нашим фермерам. (...) И я рад, что в выводах Совета был включен этот вопрос о том, что государственная помощь для стран-членов ЕС, для фермеров должна быть продолжена. Это очень важный политический сигнал,

– сказал он.

Снижение импорта чувствительных товаров из Украины в ЕС

В то же время в Варшаве отмечают необходимость снижения импорта чувствительных товаров из Украины в Евросоюз, в которые вошли сахар, яйца, мясо птицы, мед, овес, кукуруза, крупы мед овес кукуруза крупы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Представитель польского правительства говорит, что переговоры с Украиной идут не просто, поскольку Киев настаивает на ограничении экспорта на среднем уровне 2022 – 2023 годов. Впрочем, Польша выступает за ужесточение мер.

Мы очень хотим, чтобы этот референтный период был не только 2022 – 2023 года, но и 2021 год, год до состояния войны, чтобы больше сбалансировать этот уровень допуска на рынок определенных товаров на европейский рынок,

– сказал польский министр.

Чеслав Секерский призвал отделить определенные элементы экономики от гуманитарной и военной поддержки для Украины. По его мнению, чрезмерные расходы, связанные с открытием рынка с Украиной, сейчас оплачивают европейские фермеры.

Также он отметил, что сейчас Польша сохраняет эмбарго на импорт украинской зерновой продукции и выступает за введение экспортных лицензий.

Завтра в Варшаве польский министр будет принимать украинскую делегацию. Переговоры состоятся не только на уровне министров и советников, также будут присутствовать представители ассоциаций выборщиков сельскохозяйственных товаров.