Імпорт і експорт російських агротоварів на мільярди доларів: хто найбільший споживач у ЄС

Євросоюз імпортує з Росії близько 2,5 мільйонів тонн агротоварів – мільйон тонн з яких зернові продукти, а ще 1,5 мільйона – олійних. Про це повідомив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає коресопндентка 24 Каналу у Брюсселі.

Найбільші імпортери російських товарів

За словами комісара ЄС, у 2023 році найбільшим імпортером російських товарів була Італія, яка закупила 478 тисяч тонн, на другому місці Латвія з 360 тисяч тонн. Войцеховський зазначив, що Польща імпортувала менше – 3,5 тисяч тонн зернових та 4 тисячі тонн олійних товарів.

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Єврокомісар нагадав, що у червні 2022 року Євросоюз ухвалив політичного рішення про виключення продуктів харчування та агропродовольчої продукції з санкційної системи, аби уникнути звинувачення про відповідальність за голод у світі.

Зараз, як ви знаєте, є можливість обмежити імпорт з Росії. Але ми також повинні пам'ятати, що торгівля йде в обидві сторони. Експорт агропродовольчої продукції Європейського Союзу до Росії становить 7 мільярдів євро. Вартість імпорту 2023 року – 2 мільярди євро,

– пояснив єврокомісар.

Войцеховський також підтримав європейських фермерів, які страждають від безмитної торгівлі з Україною. За його словами, якщо Україна матиме повну ліберлізацію економіки, то виграє лише Київ, у той час як фермери зазнають поразки.

Це є причиною того, що ми повинні компенсувати нашим фермерам. (...) І я радий, що у висновках Ради було включено це питання про те, що державна допомога для країн-членів ЄС, для фермерів повинна бути продовжена. Це дуже важливий політичний сигнал,

– сказав він.

Зниження імпорту чутливих товарів з України до ЄС

Водночас у Варшаві наголошують на необхідності зниження імпорту чутливих товарів з України до Євросоюзу, до яких увійшли цукор, яйця, м’ясо птиці, мед, овес, кукурудза, крупи. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Представник польського уряду каже, що переговори з Україною йдуть не просто, оскільки Київ наполягає на обмеженні експорту на середньому рівні 2022 – 2023 років. Втім, Польща виступає за посилення заходів.

Ми дуже прагнемо, щоб цей референтний період був не тільки 2022 – 2023 роки, а й 2021 рік, рік до стану війни, щоб більше збалансувати цей рівень допуску на ринок певних товарів на європейський ринок,

– сказав польський міністр.

Чеслав Сєкерський закликав відокремити певні елементи економіки від гуманітарної та військової підтримки для України. На його думку, надмірні витрати, пов’язані з відкриттям ринку з Україною, зараз оплачують європейські фермери.

Також він наголосив, що наразі Польща зберігає ембарго на імпорт української зернової продукції й виступає за запровадження експортних ліцензій.

Завтра у Варшаві польський міністр прийматиме українську делегацію. Переговори відбудуться не лише на рівні міністрів та радників, також будуть присутні представники асоціацій виборників сільськогосподарських товарів.