Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Оскільки функціонування Чорноморського коридору продовжується і знову працює, то українська продукція повинна повернутися і потрібно сприяти її поверненню на традиційні експортні ринки, в основному на Близький Схід і Північну Африку,

– сказав міністр сільського господарства Угорщини.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде Будапешт блокувати продовження безмитної торгівлі з Україною, він сказав, що все залежить від пропозицій на столі переговорів.

Представник угорського уряду додав, що додаткові обмеження мають бути запроваджені проти української пшениці та кукурудзи.

Нагадаємо! Після 24 лютого 2022 року Євросоюз скасував тарифні квоти та мита на український експорт, у звʼязку з чим Україна почала постачати свої продукти на внутрішній ринок ЄС без обмежень. Наразі безмитна торгівля України з ЄС передбачена до 6 червня 2024 року.

Список "чутливих продуктів"

Також варто зауважити, що ЄК на початку березня запропонувала продовжити лібералізацію стосовно українського експорту, однак передбачила й нові обмеження – список "чутливих продуктів". Згідно з ним експорт цукру, м’яса птиці та яєць не має перевищувати середній рівень 2022 – 2023 років.

Згідно з пропозицією ЄК, Україна може продавати ці товари без сплати мита на середньому рівні 2022 – 2023 років. Після перетину цього порогу – автоматично активізуються квоти, які діяли до 2022 року, і в цьому випадку мито сплачувати обов’язково.