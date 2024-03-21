Він наголосив, що санкційна політика проти Росії має бути продовжена. На його думку, Євросоюз має запроваджувати більше галузевих санкцій, оскільки вони є найбільше ефективними. Наразі існують занепокоєння щодо обмежень проти продовольчих товарів Росії.

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Російське зерно стає дійсно проблемою, не тільки економічною, а й політичною проблемою. Нашим аграріям неприємно, що російське зерно надходить на ринок Європейського Союзу. Ми повинні це заблокувати, тому що зараз, якщо я правильно знаю, Росія є третім серед основних постачальників сільськогосподарської продукції на ринок ЄС,

– сказав Науседа.

Президент Литви також закликав працювати над обходом санкцій Росією. За його словами, наразі це велика проблема, оскільки багато третіх країн все ще сприяють цьому обходу.

Росія може продавати зерно через балтійські порти

Нагадаємо, що на початку березня у Міністерства сільського господарства Литви зʼявилась інформація, що зерно з окупованих територій України може реалізовуватись Росією через порти Балтійського моря.

Також у відомстві зазначали, що 21 лютого отримали лист міністра сільського господарства України, в якому зазначалось, що Росія отримує прибуток від експорту зерна з окупованих територій України в треті країни.