Зерно з окупованих територій України

У Мінсільгоспі Литви зазначили, що планують провести комплексну перевірку зерна, що ввозиться до Литви з країн підвищеного рівня ризику, включно з аналізом походження зерна.

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З приводу останнього аналізу ми консультуємося з Міністерством довкілля, продовольства і сільського господарства Великої Британії, оскільки тільки у Великій Британії є лабораторії, здатні перевірити походження зерна. Перевірка набуде чинності найближчим часом після узгодження методологічних вимог,

– зазначили у відомстві.

Прибутки Росії від експорту зерна з окупованих територій

У Мінсільгоспі Литви зазначили також, що 21 лютого отримали лист міністра сільського господарства України, в якому зазначалось, що Росія отримує прибуток від експорту зерна з окупованих територій України в треті країни.

Ба більше, Україна повідомила, що одним із можливих шляхів експорту викраденого зерна є використання транспортно-вантажних компаній і портів країн Балтії.

Ми дуже серйозно ставимося до отриманої інформації – у Росії не повинно бути жодної можливості використовувати інфраструктуру Литви та отримувати прибуток від продажу українського зерна,

– підкреслюють у міністерстві.

Нагадаємо! Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна. натомість Латвія вже затвердило перелік сільськогосподарських та кормових товарів, імпорт яких з Росії під забороною. З повним переліком товарів можна ознайомитись тут.