Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Поскольку функционирование Черноморского коридора продолжается и снова работает, то украинская продукция должна вернуться и нужно способствовать ее возвращению на традиционные экспортные рынки, в основном на Ближний Восток и Северную Африку,

– сказал министр сельского хозяйства Венгрии.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Будапешт блокировать продление беспошлинной торговли с Украиной, он сказал, что все зависит от предложений на столе переговоров.

Представитель венгерского правительства добавил, что дополнительные ограничения должны быть введены против украинской пшеницы и кукурузы.

Напомним! После 24 февраля 2022 года Евросоюз отменил тарифные квоты и пошлины на украинский экспорт, в связи с чем Украина начала поставлять свои продукты на внутренний рынок ЕС без ограничений. Сейчас беспошлинная торговля Украины с ЕС предусмотрена до 6 июня 2024 года.

Список "чувствительных продуктов"

Также стоит заметить, что ЕК в начале марта предложила продолжить либерализацию в отношении украинского экспорта, однако предусмотрела и новые ограничения – список "чувствительных продуктов". Согласно ему экспорт сахара, мяса птицы и яиц не должен превышать средний уровень 2022 – 2023 годов.

Согласно предложению ЕК, Украина может продавать эти товары без уплаты пошлины на среднем уровне 2022 – 2023 годов. После пересечения этого порога – автоматически активизируются квоты, которые действовали до 2022 года, и в этом случае пошлину платить обязательно.