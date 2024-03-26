Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Поскольку функционирование Черноморского коридора продолжается и снова работает, то украинская продукция должна вернуться и нужно способствовать ее возвращению на традиционные экспортные рынки, в основном на Ближний Восток и Северную Африку,
– сказал министр сельского хозяйства Венгрии.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Будапешт блокировать продление беспошлинной торговли с Украиной, он сказал, что все зависит от предложений на столе переговоров.
Представитель венгерского правительства добавил, что дополнительные ограничения должны быть введены против украинской пшеницы и кукурузы.
Список "чувствительных продуктов"
Также стоит заметить, что ЕК в начале марта предложила продолжить либерализацию в отношении украинского экспорта, однако предусмотрела и новые ограничения – список "чувствительных продуктов". Согласно ему экспорт сахара, мяса птицы и яиц не должен превышать средний уровень 2022 – 2023 годов.