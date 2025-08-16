Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего для арестованного имущества бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Какие активы Медведчука продают?

По оценкам экспертов, рыночная стоимость этих активов превышает 123 миллиона гривен, сообщили в агентстве, передает 24 Канал.

В активы входит:

жилой дом площадью 731,6 квадратных метра и земельный участок 0,0775 гектаров на берегу Днепра с видом на Оболонскую набережную;

квартира площадью 98,7 квадратных метра в Деснянском районе Киева;

две квартиры площадью 51,2 квадратных метра и 69,1 квадратный метр в Оболонском районе столицы.

Деньги, полученные от управления этим имуществом, будут поступать непосредственно в государственный бюджет.

Заметьте. Конкурс стартовал 14 августа через систему Prozorro, а конечный срок подачи тендерных предложений – 29 августа 2025 года.