Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для арештованого майна колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Які активи Медведчука продають?

За оцінками експертів, ринкова вартість цих активів перевищує 123 мільйони гривень, повідомили в агентстві, передає 24 Канал.

Дивіться також Призначили нову тимчасову очільницю АРМА: що про неї відомо

До активів входить:

житловий будинок площею 731,6 квадратних метри та земельна ділянка 0,0775 гектарів на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну;

квартира площею 98,7 квадратних метри у Деснянському районі Києва;

дві квартири площею 51,2 квадратних метри та 69,1 квадратний метр в Оболонському районі столиці.

Гроші, отримані від управління цим майном, надходитимуть безпосередньо до державного бюджету.

Зауважте. Конкурс стартував 14 серпня через систему Prozorro, а кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 29 серпня 2025 року.