Иностранный бизнес продолжает подпитывать российскую экономику. Только в 2024 году международные компании уплатили Кремлю не менее 20 миллиардов долларов налогов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Вырастут примерно на 50%: в России подготовили изменения по налогам

Сколько налогов заплатить иностранные компании в бюджет России?

В 2024 году иностранные компании перечислили в бюджет России не менее 20 миллиардов налогов. По подсчетам KSE Institute, этих средств достаточно, чтобы выплатить зарплаты миллиона российских военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения общий объем налогов, уплаченных иностранными компаниями в России, превысил 60 миллиардов долларов. Эта сумма равна половине военного бюджета страны-агрессора на 2025 год.

Среди крупнейших иностранных налогоплательщиков в 2024 году – австрийский Raiffeisen Bank (402 миллиона долларов), китайский автопроизводитель Chery Automobile (222 миллиона долларов), транснациональная табачная компания Philip Morris International (220 миллионов долларов), японская Japan Tobacco International (182 миллионов долларов) и французский ритейлер товаров для дома и садоводства Leroy Merlin (128 миллионов долларов).

Каково состояние российской экономики?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует дальнейшее ухудшение состояния российской экономики. По его словам, страна-агрессора уже столкнулась с кризисом, в частности, исчерпываются деньги, которыми они финансируют войну.

Основным источником финансирования войны до сих пор был Фонд национального благосостояния, накапливаемый более 30 лет. Однако, по оценке Фурсы, эти средства полностью закончатся к концу 2025 года, что существенно ограничит возможности Кремля.

В 2024 году финансирование военных расходов привело к негативным последствиям для экономики. В частности, в России произошло ускорение инфляции, рост ставок и подорожание кредитов, что подрывает "невоенную" экономику России.

По словам Фурсы, только за один месяц 2025 года дефицит бюджета России достиг триллиона рублей. Он добавил, что у Кремля фактически осталось только два варианта покрытия расходов: использование последних резервов или запуск "печатного станка".