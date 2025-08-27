Іноземний бізнес продовжує підживлювати російську економіку. Лише у 2024 році міжнародні компанії сплатили Кремлю щонайменше 20 мільярдів доларів податків.

Скільки податків сплатити іноземні компанії до бюджету Росії?

У 2024 році іноземні компанії перерахували до бюджету Росії щонайменше 20 мільярдів податків. За підрахунками KSE Institute, цих коштів достатньо, щоб виплатити зарплати мільйона російських військовослужбовців.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг податків, сплачених іноземними компаніями у Росії, перевищив 60 мільярдів доларів. Ця сума дорівнює половині військового бюджету країни-агресорки на 2025 рік.

Серед найбільших іноземних платників податків у 2024 році – австрійський Raiffeisen Bank (402 мільйони доларів), китайський автовиробник Chery Automobile (222 мільйони доларів), транснаціональна тютюнова компанія Philip Morris International (220 мільйонів доларів), японська Japan Tobacco International (182 мільйонів доларів) та французький ритейлер товарів для дому та садівництва Leroy Merlin (128 мільйонів доларів).

Який стан російської економіки?

Інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує подальше погіршення стану російської економіки. За його словами, країна-агресорка вже стикнулася з кризою, зокрема, вичерпуються гроші, якими вони фінансують війну.

Основним джерелом фінансування війни досі був Фонд національного добробуту, накопичуваний понад 30 років. Однак, за оцінкою Фурси, ці кошти повністю закінчаться до кінця 2025 року, що суттєво обмежить можливості Кремля.

У 2024 році фінансування військових витрат призвело до негативних наслідків для економіки. Зокрема в Росії відбулося пришвидшення інфляції, зростання ставок і здорожчання кредитів, що підриває "невійськову" економіку Росії.

За словами Фурси, лише за один місяць 2025 року дефіцит бюджету Росії сягнув трильйона рублів. Він додав, що у Кремля фактично залишилося лише два варіанти покриття витрат: використання останніх резервів або запуск "друкарського верстата".