От НБА до НФЛ: почему самые богатые семьи мира инвестируют в спортивные клубы
- 25% семейных бизнесов уже инвестировали в спорт или связанные с ним активы, а еще 25% заинтересованы в этом.
- Больше всего бизнесменов привлекают ведущие мужские лиги для вложений, в частности 71% рассматривают такие возможности, а инвестиции в женские лиги менее распространены.
Самые богатые семьи мира и их инвестиционные фонды пока не спешат вкладывать большие средства в стартапы. Зато богачи охотно покупают доли в спортивных клубах, и интерес к этой индустрии только растет.
Почему богатые семьи инвестируют в спорт?
Как показал новый опрос инвесткомпании Goldman Sachs, 25% семейных бизнесов уже сделали инвестиции в спорт или связанные с ним активы, например продажа билетов или спортивные арены. Еще четверть заинтересованы в этом, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
- По информации Bloomberg, только на прошлой неделе вдова миллиардера Дэвида Коха, Джулия, вместе с семьей договорились о покупке миноритарной доли (менее 50%) в команде Национальной футбольной лиги (НФЛ) – New York Giants.
- В июне, миллиардер Марк Уолтер, который является гендиректором инвестиционной фирмы Guggenheim Partners, решил купить контрольный пакет акций баскетбольного клуба НБА Los Angeles Lakers. Сделку оценивают в 10 миллиардов долларов.
- Еще раньше, в мае, три калифорнийские семьи из района залива Сан-Франциско, среди которых и венчурный капиталист Винод Хосла, приобрели 6% акций команды San Francisco 49ers.
Вместе с тем инвесторы не спешат вкладывать средства в женские спортивные лиги или новые виды спорта, хотя и проявляют интерес к ним.
- Так, только 19% семейных бизнесов инвестировали или собираются инвестировать в женские профессиональные лиги.
- И только 16% интересуются новыми женскими лигами или второстепенными мужскими лигами.
В противоположность 71% богатых семей рассматривают возможность инвестиций в ведущие мужские лиги.
В то же время есть заметные примеры – в июне группа миллиардеров приобрела три новые франшизы команд WNBA. Однако они рассматривают это больше как долгосрочный рост стоимости активов, а не источник быстрой прибыли,
– отмечает издание.
В какие спортивные направления инвестируют богачи / CNBC
Специалисты объясняют, что семейные бизнесы, которые делают ставку на долгосрочные инвестиции, могут позволить себе быть терпеливыми, независимо от вида спорта.
Это сочетание личной страсти и создания долгосрочной ценности,
– говорит эксперт Мина Флинн из Goldman Sachs.
Кроме того, богачи часто рассматривают свои спортивные инвестиции как хорошую защиту от инфляции. Ведь они приносят прибыль из разных источников – от продажи прав на трансляции до реализации билетов.
Стоит знать! Многие владельцы крупных спортивных клубов расширяют свои империи, инвестируя в другие виды спорта и связанные с ними предприятия. В частности, бизнесмен Дэвид Блитцер из инвестиционной компании Blackstone стал первым человеком, который приобрел доли во всех пяти основных мужских спортивных лигах США.
Как богатеют богачи: что известно?
За последнее десятилетие 3 000 самых богатых людей мира приумножили свое состояние на 6,5 триллиона долларов, а их совокупные активы теперь составляют 14,6% мирового ВВП. В целом 1% самых богатых за этот период увеличил капитал на 33,9 триллиона долларов. По подсчетам Oxfam, этих средств хватило бы 22 раза в год покрывать глобальные расходы по преодолению бедности.
Почти 75% миллиардеров в мире имеют возраст от 50 до 79 лет, и лишь 12% не достигли 50, подсчитал Forbes. При этом большинство молодых миллиардеров, достигших статуса до 30 лет, получили богатство по наследству, включая самым молодым представителем клуба миллиардеров. Это немец Кевин Дэвид Леманн, который стал миллиардером в 22 года, а его состояние оценивают в 3,6 миллиарда долларов.