Как обогатились самые богатые люди планеты
В общем самые богатые люди, которые составляют 1% населения планеты, за десятилетие стали еще богаче на 33,9 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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По подсчетам благотворительной организации Oxfam, накопленных богачами средств за эти десять лет было бы достаточно, чтобы 22 раза покрыть ежегодные расходы на преодоление глобальной бедности.
- Только Великобритании, по данным организации Equality Trust, количество миллиардеров увеличилось с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году.
- За этот период среднее богатство британских миллиардеров выросло более чем на 1 000%.
Важно! Несмотря на рост состояния, миллиардеры платят эффективную ставку налогов только в размере 0,3% от их богатства. Это гораздо меньше, чем приходится платить обычным работникам, говорят в Oxfam.
Как хотят сократить неравенство между сверхбогатыми и остальными людьми
В 2023 году Испания, Бразилия, Германия и ЮАР выступили с инициативой на саммите G20 о введении минимального налога в 2% на состояние сверхбогатых людей.
- Ведущий французский экономист Габриэль Цукман уже подсчитал, что это может принести до 250 миллиардов долларов дополнительных поступлений в бюджеты.
- Инициаторы налога призвали другие страны присоединиться к этому предложению, чтобы новый налог дополнил переговоры о налогообложении цифровой экономики.
- Также обсуждается введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для транснациональных компаний.
Стоит знать! Германия, Испания, Бразилия и ЮАР также отмечают, что необходимо противодействовать использованию оффшоров, через которые миллиардеры, проживающих в Монако или Джерси, но зарабатывают деньги в странах вроде Франции или Великобритании, избегают налогообложения. Только тогда новые налоговые правила будут эффективными.