Як збагатилися найбагатші люди планети

Загалом найбагатші люди, які складають 1% населення планети, за десятиліття стали ще багатшими на 33,9 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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За підрахунками благодійної організації Oxfam, накопичених багатіями коштів за ці десять років було б достатньо, щоб 22 рази покрити щорічні витрати на подолання глобальної бідності.

Лише Великій Британії, за даними організації Equality Trust, кількість мільярдерів збільшилася з 15 у 1990 році до 165 у 2024 році.

За цей період середнє багатство британських мільярдерів зросло більш ніж на 1 000%.

Важливо! Попри зростання статків, мільярдери платять ефективну ставку податків лише у розмірі 0,3% від їхнього багатства. Це набагато менше, ніж доводиться сплачувати звичайним працівникам, говорять в Oxfam.

Як хочуть скоротити нерівність між надбагатими й рештою людей

У 2023 році Іспанія, Бразилія, Німеччина та ПАР виступили з ініціативою на саміті G20 щодо запровадження мінімального податку у 2% на статки надбагатих людей.

Провідний французький економіст Габріель Цукман вже підрахував, що це може принести до 250 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджетів.

Ініціатори податку закликали інші країни приєднатися до цієї пропозиції, аби новий податок доповнив переговори про оподаткування цифрової економіки.

Також обговорюється запровадження глобального мінімального корпоративного податку у розмірі 15% для транснаціональних компаній.

Варто знати! Німеччина, Іспанія, Бразилія та ПАР також наголошують, що необхідно протидіяти використанню офшорів, через які мільярдери, що проживають у Монако чи Джерсі, але заробляють гроші в країнах на кшталт Франції чи Великої Британії, уникають оподаткування. Лише тоді нові податкові правила будуть ефективними.