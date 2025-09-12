Почему богатые семьи инвестируют в спорт?

Как показал новый опрос инвесткомпании Goldman Sachs, 25% семейных бизнесов уже сделали инвестиции в спорт или связанные с ним активы, например продажа билетов или спортивные арены. Еще четверть заинтересованы в этом, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

По информации Bloomberg, только на прошлой неделе вдова миллиардера Дэвида Коха, Джулия, вместе с семьей договорились о покупке миноритарной доли (менее 50%) в команде Национальной футбольной лиги (НФЛ) – New York Giants.

В июне, миллиардер Марк Уолтер, который является гендиректором инвестиционной фирмы Guggenheim Partners, решил купить контрольный пакет акций баскетбольного клуба НБА Los Angeles Lakers. Сделку оценивают в 10 миллиардов долларов.

Еще раньше, в мае, три калифорнийские семьи из района залива Сан-Франциско, среди которых и венчурный капиталист Винод Хосла, приобрели 6% акций команды San Francisco 49ers.

Вместе с тем инвесторы не спешат вкладывать средства в женские спортивные лиги или новые виды спорта, хотя и проявляют интерес к ним.

Так, только 19% семейных бизнесов инвестировали или собираются инвестировать в женские профессиональные лиги.

И только 16% интересуются новыми женскими лигами или второстепенными мужскими лигами.

В противоположность 71% богатых семей рассматривают возможность инвестиций в ведущие мужские лиги.

В то же время есть заметные примеры – в июне группа миллиардеров приобрела три новые франшизы команд WNBA. Однако они рассматривают это больше как долгосрочный рост стоимости активов, а не источник быстрой прибыли,

– отмечает издание.

В какие спортивные направления инвестируют богачи / CNBC

Специалисты объясняют, что семейные бизнесы, которые делают ставку на долгосрочные инвестиции, могут позволить себе быть терпеливыми, независимо от вида спорта.

Это сочетание личной страсти и создания долгосрочной ценности,

– говорит эксперт Мина Флинн из Goldman Sachs.

Кроме того, богачи часто рассматривают свои спортивные инвестиции как хорошую защиту от инфляции. Ведь они приносят прибыль из разных источников – от продажи прав на трансляции до реализации билетов.

Стоит знать! Многие владельцы крупных спортивных клубов расширяют свои империи, инвестируя в другие виды спорта и связанные с ними предприятия. В частности, бизнесмен Дэвид Блитцер из инвестиционной компании Blackstone стал первым человеком, который приобрел доли во всех пяти основных мужских спортивных лигах США.

