Чому багаті родини інвестують у спорт?

Як показало нове опитування інвесткомпанії Goldman Sachs, 25% сімейних бізнесів вже зробили інвестиції у спорт чи пов’язані з ним активи, як-от продаж квитків чи спортивні арени. Ще чверть зацікавлені в цьому, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

За інформацією Bloomberg, лише минулого тижня вдова мільярдера Девіда Коха, Джулія, разом з сім'єю домовилися про купівлю міноритарної частки (менш як 50%) в команді Національної футбольної ліги (НФЛ) – New York Giants.

У червні, мільярдер Марк Волтер, який є гендиректором інвестиційної фірми Guggenheim Partners, вирішив купити контрольний пакет акцій баскетбольного клуба НБА Los Angeles Lakers. Угоду оцінюють в 10 мільярдів доларів.

Ще раніше, у травні, три каліфорнійські родини із району затоки Сан-Франциско, серед яких і венчурний капіталіст Вінод Хосла, придбали 6% акцій команди San Francisco 49ers.

Разом тим інвестори не поспішають вкладати кошти у жіночі спортивні ліги чи нові види спорту, хоча й проявляють зацікавленість щодо них.

Так, лише 19% сімейних бізнесів інвестували чи збираються інвестувати у жіночі професійні ліги.

І лише 16% цікавляться новими жіночими лігами чи другорядними чоловічими лігами.

На противагу 71% багатих сімей розглядають можливість інвестицій у провідні чоловічі ліги.

Водночас є помітні приклади – у червні група мільярдерів придбала три нові франшизи команд WNBA. Проте вони розглядають це більше як довгострокове зростання вартості активів, а не джерело швидкого прибутку,

– зазначає видання.

У які спортивні напрямки інвестують багатії / CNBC

Фахівці пояснюють, що сімейні бізнеси, які роблять ставку на довгострокові інвестиції, можуть дозволити собі бути терплячими, незалежно від виду спорту.

Це поєднання особистої пристрасті та створення довгострокової цінності,

– говорить експертка Міна Флінн із Goldman Sachs.

Крім того, багатії часто розглядають свої спортивні інвестиції як хороший захист від інфляції. Адже вони приносять прибуток з різних джерел – від продажу прав на трансляції до реалізації квитків.

Варто знати! Багато власників великих спортивних клубів розширюють свої імперії, інвестуючи в інші види спорту та пов’язані з ними підприємства. Зокрема, бізнесмен Девід Блітцер із інвестиційної компанії Blackstone став першою людиною, яка придбала частки у всіх п’яти основних чоловічих спортивних лігах США.

