Чому багаті родини інвестують у спорт?
Як показало нове опитування інвесткомпанії Goldman Sachs, 25% сімейних бізнесів вже зробили інвестиції у спорт чи пов’язані з ним активи, як-от продаж квитків чи спортивні арени. Ще чверть зацікавлені в цьому, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
- За інформацією Bloomberg, лише минулого тижня вдова мільярдера Девіда Коха, Джулія, разом з сім'єю домовилися про купівлю міноритарної частки (менш як 50%) в команді Національної футбольної ліги (НФЛ) – New York Giants.
- У червні, мільярдер Марк Волтер, який є гендиректором інвестиційної фірми Guggenheim Partners, вирішив купити контрольний пакет акцій баскетбольного клуба НБА Los Angeles Lakers. Угоду оцінюють в 10 мільярдів доларів.
- Ще раніше, у травні, три каліфорнійські родини із району затоки Сан-Франциско, серед яких і венчурний капіталіст Вінод Хосла, придбали 6% акцій команди San Francisco 49ers.
Разом тим інвестори не поспішають вкладати кошти у жіночі спортивні ліги чи нові види спорту, хоча й проявляють зацікавленість щодо них.
- Так, лише 19% сімейних бізнесів інвестували чи збираються інвестувати у жіночі професійні ліги.
- І лише 16% цікавляться новими жіночими лігами чи другорядними чоловічими лігами.
На противагу 71% багатих сімей розглядають можливість інвестицій у провідні чоловічі ліги.
Водночас є помітні приклади – у червні група мільярдерів придбала три нові франшизи команд WNBA. Проте вони розглядають це більше як довгострокове зростання вартості активів, а не джерело швидкого прибутку,
– зазначає видання.
У які спортивні напрямки інвестують багатії / CNBC
Фахівці пояснюють, що сімейні бізнеси, які роблять ставку на довгострокові інвестиції, можуть дозволити собі бути терплячими, незалежно від виду спорту.
Це поєднання особистої пристрасті та створення довгострокової цінності,
– говорить експертка Міна Флінн із Goldman Sachs.
Крім того, багатії часто розглядають свої спортивні інвестиції як хороший захист від інфляції. Адже вони приносять прибуток з різних джерел – від продажу прав на трансляції до реалізації квитків.
Варто знати! Багато власників великих спортивних клубів розширюють свої імперії, інвестуючи в інші види спорту та пов’язані з ними підприємства. Зокрема, бізнесмен Девід Блітцер із інвестиційної компанії Blackstone став першою людиною, яка придбала частки у всіх п’яти основних чоловічих спортивних лігах США.
Як багатіють багатії: що відомо?
За останнє десятиліття 3 000 найбагатших людей світу примножили свої статки на 6,5 трильйона доларів, а їхні сукупні активи тепер складають 14,6% світового ВВП. Загалом 1% найбагатших за цей період збільшив капітал на 33,9 трильйона доларів. За підрахунками Oxfam, цих коштів вистачило б 22 рази на рік покривати глобальні витрати з подолання бідності.
Майже 75% мільярдерів у світі мають вік від 50 до 79 років, і лише 12% не досягли 50, підрахував Forbes. При цьому більшість молодих мільярдерів, які досягли статусу до 30 років, отримали багатство у спадок, включно з наймолодшим представником клубу мільярдерів. Це німець Кевін Девід Леманн, який став мільярдером у 22 роки, а його статки оцінюють у 3,6 мільярда доларів.