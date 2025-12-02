Як звичайні українці купили ТРЦ?

Вартість купівлі ТРЦ складає 1,51 мільярда гривень. І це одна й найдорожчих угод в Україні, яку уклали від початку повномасштабної війни Росії, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Інвестиції в готельну нерухомість: що відбувається на ринку в Україні і чи справді це прибутково

Купівля вінницького ТРЦ принесе в державний бюджет України понад 115 мільйонів гривень податків. Та головна особливість цієї угоди в тому, що вперше десятки тисяч українців придбали спільно об'єкт нерухомості такого масштабу.

Ще декілька років тому співвласниками об’єктів рівня Sky Park ставали професійні інвестори з великими чеками. Для більшості українців участь у таких проєктах була недосяжною,

– пояснює СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Але компанія Inzhur REIT зробила доступними для малих вкладників інвестиції у великі комерційні об'єкти, оскільки мінімальний внесок у фонд складає усього 10 гривень.

Завдяки цьому купівля вінницького ТРЦ звичайними українцями стала можливою.

Це змінює правила гри на ринку нерухомості,

– наголосив представник фонду.

Важливо! Угоду про придбання ТРЦ Sky Park 20 листопада погодив Антимонопольний комітет України. Попередньо АМКУ провів детальну перевірку усіх учасників угоди та пересвідчився у прозорості процесу купівлі. Таким чином, інвестори Inzhur REIT можуть бути впевнені, що їхня участь в угоді відповідає закону.

Що відомо про ТРЦ Sky Park?

Торгівельно-розважальний центр Sky Park знаходиться на центральній площі Вінниці і користується великою популярністю серед містян.

Площа ТРЦ складає 30 тисяч квадратних метрів. У ньому працюють більш як 150 орендарів, зокрема, й відомі міжнародні бренди.

Куди найчастіше інвестують українці?