З'явилася також можливість інвестувати в інфраструктуру готельного комплексу – СПА, ресторани, паркінги. Зрештою, за словами експертів, такий "точковий" варіант зараз переважає вкладення у великі комплекси заразом. Як інвестують українці в готельну нерухомість в умовах війни та чи прибутковий цей ринок – читайте в ексклюзиві 24 Каналу.

Які є варіанти інвестицій у готельну нерухомість?

Найбільш поширеним є формат, коли власники купують окремі котеджі, апартаменти чи номери з ремонтом та готельною комплектацією, а керівна компанія здає їх гостям і розподіляє прибуток.

Такий формат інвестування не потребує великих інвестицій, як при купівлі готелю, наприклад, але дає можливість отримувати сталу прибутковість від готельного комплексу,

– коментує Яна Глинянська, керівниця напрямку Maestro Hotels Investment.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак також помітила таку тенденцію. За її спостереженнями, зараз є два умовні види готельної нерухомості для інвестицій – класична для "великих гравців" і новий формат для приватних інвесторів.



Готелі з апартаментами / Фото Depositphotos

Апарт-готелі, курортні комплекси з wellness & spa інфраструктурою, бутик-готелі. Це формат, в якому приватні інвестори купують собі окрему одиницю, наприклад, готельний номер чи котедж в комплексі, який розрахований на орендний бізнес,

– пояснила експертка.

Такий варіант інвестування працює як у великих містах, так і в туристичних напрямках, зокрема в Буковелі, Східниці, Трускавці, Одеській області тощо.

Де найвигідніше інвестувати в готелі?

Карпати та Одеса залишаються лідерами, адже через внутрішній туризм там спостерігається великий попит на готельну нерухомість. Щоправда, ринки різні: якщо в Карпатах спостерігається перенасичення готелями, і є певна конкуренція за гостя, то в Одесі нових об'єктів мало, тож прибутковість влітку там буває вищою.

У Карпатах перемагають ті інвестори, які пропонують цікаві концептуальні обʼєкти. Яна Глинянська зазначає, що на них попит буде завжди. Тобто розташування готелю, наприклад, близькість до гірськолижного курорту, вже не першочергове.

Відпочинок для українців у воєнних умовах – це одна з потреб сьогодення для відновлення психологічного і морального стану. Попит мають об'єкти з великою територією, спа-центрами та оздоровчими програмами,

– додала Яна Глинянська.

Експертка додала, що в цьому сегменті з цікавими проєктами починає стартувати Київщина.



Готель в Одесі з великою територією та спа-центром / Фото Суспільного

Яка окупність у порівнянні з іншими типами нерухомості?

Яна Глинянська порівняла інвестиції у квартиру для здавання в оренду та в готель. Якщо купувати нову квартиру площею 45 квадратів та робити там ремонт, то все разом обійдеться у майже 100 тисяч доларів. З ринковою вартістю оренди у 450 – 500 доларів за десять років інвестор отримає 60 тисяч доларів. За цей період готельну нерухомість вже можна повністю окупити.

Готельна нерухомість залежно від локації та типу комплексу показує від 10% до 14% річних. Наразі такий відсоток є більш привабливими у порівнянні з класичним інвестуванням у житло,

– прокоментувала керівниця напрямку Maestro Hotels Investment.

Вікторія Берещак каже, що у воєнних умовах дохідна рекреаційна нерухомість – це нішевий, але перспективний інструмент. Вона програє житловій оренді хіба що за стабільністю, але випереджає комерційну нерухомість (офіси, ТЦ) за динамікою відновлення попиту.



Котеджі в Буковелі / Фото з офіційної сторінки гірськолижного курорту

Формат, в якому ти платиш керівній компанії за обслуговування і додаткові послуги, маєш чистий прибуток і від 7 до 21 днів на рік у своєму лоті на відпочинок,

– виокремила переваги оглядачка ринку нерухомості.

Для власника це мінімум турбот, але високі відсотки річних. Головне – правильно підібрати проєкт та керівну компанію, підсумовує Яна Глинянська.

Які основні ризики для інвесторів в умовах війни?

Основний ризик при інвестуванні в готелі такий, як і в будь-яку іншу нерухомість. Втрата інвестицій через відсутність гарантій, чи завершить об'єкт забудовник, чи ні, – страх чи не кожного інвестора.

Наступне – це обіцянки при продажі, чи однакові у всіх умови та чи чітко сформовані правила. Не здавати номер самостійно, не проживати у номері 365 діб та інше. Такий вид нерухомості працює лише за умови правильного централізованого керування. Тому різні умови купівлі для власників не будуть грати нікому на руку,

– зазначила Яна Глинянська.

Також існує ризик обрати неправильну керівну компанію. Інвесторам варто розуміти, що вони купують не квадратні метри, а прибуток з керування, тому здача об'єкта в експлуатацію – лише початок.



Готель у Трускавці / Фото Booking.com

Як зміниться ринок у найближчі 3 – 5 років?

Експертки зійшлися на думці, що в найближчі 3 – 5 років ринок готельної нерухомості розвиватиметься, хоча й нерівномірно.

2025-й – рік трансформацій: Карпати змінюються, з'являються сильні концептуальні проєкти, а Київщина та інші регіони впевнено стартують із цікавими проєктами.

"І найголовніше – ринок тільки розвивається. І ті, хто входить у нього зараз із розумінням і професійним підходом, зможуть виграти найбільше", – підсумувала Яна Глинянська.