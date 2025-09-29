24 Канал з посиланням на OLX розповідає, скільки коштує будинок у популярних селах і селищах. Як відомо, ціна залежить не лише від локації, а й від стану житла, наявності комунікацій, площі ділянки тощо.

Зверніть увагу Купили за 3 тисячі доларів, а вклали двадцять: як батько з донькою відновлюють старі хати

Які ціни на будинки в Карпатах?

Львівська область

Якщо порівнювати середню вартість у Східниці та Славському, то в другому – буде дешевше. За підрахунками аналітиків, у Східниці будинки коштують в середньому 6,3 мільйона гривень, тоді як у Славському – 4,9 мільйона гривень.

У Східниці пропозицій більше. Ціна стартує від 1,5 мільйона гривень за будинок площею 50 квадратів. Він у житловому стані, але потребує деяких вкладень. За 3 мільйони гривень можна придбати нове житло з усіма необхідними комунікаціями, щоправда, без внутрішнього оздоблення та меблів. А будинок, куди можна заселетися, у Східниці коштує від 5 мільйонів гривень.



Будинок за 6,2 мільйона гривень у Східниці / Фото OLX

У Славському продають переважно котеджі та модульні будиночки. Ціна стартує від 2,3 мільйона гривень за будинок в нежитловому стані площею 50 квадратів. Котедж з ремонтом і меблями коштує 2,7 мільйона гривень і більше. Якщо в Східниці пропозицій з бюджетною ціною дуже мало, то в Славському – половина.

Івано-Франківська область

Найбільше популярних локацій – на Івано-Франківщині, а отже покупцю тут буде з чого обрати. Середня вартість будинку в популярних селах розподілилася так:

Верховина – 1,8 мільйона гривень;

Косів – 1,9 мільйона гривень;

Шешори – 2,8 мільйона гривень;

Яблуниця – 7,1 мільйона гривень;

Микуличин – 8,3 мільйона гривень;

Поляниця (Буковель) – 11,7 мільйона гривень.

У Верховині пропозицій із продажем будинків лише кілька. Найдешевша – 619 тисяч гривень за житло, що потребує реконструкції. А наступна – вже понад 4 мільйони гривень. Річ у тім, що більшість оголошень пов'язані з продажем модульних будиночків.

У Косові пропозицій значно більше й вони вигідніші. Наприклад, за 1,3 мільйона гривень можна купити два невеликі будинки із господарськими будівлями. Вони хоч і потребують ремонту, але перебувають у житловому стані.



Будинок за 1,9 мільйона гривень у Косові / Фото OLX

Найдешевший будинок у Шешорах коштує 1,3 мільйона гривень. Та з оголошення не зрозуміло, у якому він стані, адже фото зсередини немає. Далі є кілька пропозицій із незавершеним будівництвом, а тоді – перший у переліку будинок з житловими умовами. Його площа становить 82 квадрати, а вартість – 3 мільйони гривень.

У Яблуниці ціни на будинки стартують аж від 5,1 мільйона гривень. Це пов'язано з тим, що село розташоване близько до Поляниці, а отже й до Буковелю. Нерухомість за цю суму продають гарну – сучасні шале, котеджі, садиби тощо. Наприклад, за найнижчу ціну пропонують панорамний будинок з терасою та власним чаном.

Будинки в Микуличині теж дорогі через локацію – це село поблизу містечка Яремче. Там можна натрапити і на бюджетні варіанти, бо пропозицій загалом більше. Та будинок зі звичайним ремонтом обійдеться в щонайменше 5 мільйонів гривень.



Котедж за 5,6 мільйона гривень у Поляниці / Фото OLX

Поляниця – найпопулярніша туристична, а отже найдорожча локація. Там пропонують нові котеджі та будиночки із сучасним ремонтом, тому ціни не можуть бути бюджетними. Наприклад, є оголошення з продажем будинку площею близько 95 квадратів за 5,6 мільйона гривень, а є за 12 мільйонів гривень. І це ще бюджетні пропозиції.

За даними Новини.LIVE, недорогі будинки в Карпатах слід шукати у віддалених селах Закарпаття, Івано-Франківщини та Буковини. Там є чимало варіантів за ціною від 600 тисяч до 1 мільйона гривень. Вони хоч і потребують ремонту, але часто невеликих вкладень буває достатньо.

Варто зазначити, що багато українців, які роками жили в містах, переїжджають до сіл. Нещодавно ми розповідали історію Валерії, яка після 17 років життя в Києві, перебралася до хатини в селі на Житомирщині.