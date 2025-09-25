У сім'ї навіть можна зупинитися, аби відпочити та хоч кілька днів почуватися, ніби в бабусі вдома. Про досвід та труднощі у своїй справі вони розповіли блогерці Іванці Дячук, передає 24 Канал.

Як донька та батько відновлюють старі хати?

Проєкт стартував під час пандемії. Тоді в Анни з'явилася можливість повноцінно пожити у бабусі. Це був теплий і затишний досвід, що і став її рушієм.

Ще до 2021 року, якби мене запитали, чи планую я займатися селом, ні! Ми просто їздили шукали хати, щоб зрозуміти потенціал, скільки тут закинутих є хат,

– пригадала Анна.

Зараз у неї з батьком, який знається на будівництві, є вже чотири хатини. Перша – куплена ще 20 років, у другій – вже можна пожити, у третій – завершується ремонт, а четверта ще чекає свого часу.

Окрім того, що відновлення старих хат – важка праця, вона ще й витратна. Наприклад, третю хату сім'я купила за 3 тисячі доларів, а вклала в ремонт і облаштування – цілих 20 тисяч.

У коментарях глядачі висловлювали одне лише захоплення:

Дуже класне відео! З такою душею Аня розповідає про хатинки, спогади. Нам це дійсно треба- зберігати, передавати той досвід і ті почуття життя в селі. Ви на правильному шляху!

Героїні дуже пощастило з татом! Займатись старими хатами-це виклик самому собі. Гарна родина. Хай розквітає ваша справа і будуть тільки гарні відгуки! Дякую за відео.

Які сміливі, щирі та працьовиті люди. Вкладають стільки душі, сил та коштів, щоб "чужих" людей оточити неймовірними враженнями, когось спогадами дитинства чи юності. Процвітання та натхнення вам!

Як жінка відновлює старі хати-мазанки?

Наталія жила у США, але паралельно шукала старі хатини в українських селах на онлайн-ринку нерухомості. Якось вона знайшла мазанку на хуторі та вирішила її придбати.

Якийсь час жінка ще жила в США, досліджуючи питання реконструкції мазанок. А згодом повернулася додому, щоб застосувати знання та навички на практиці.

Далі Наталія купила ще одну хату, а зараз працює вже над третім проєктом. В одній із хат жінка сама з радістю оселилася.