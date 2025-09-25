В семье даже можно остановиться, чтобы отдохнуть и хоть несколько дней чувствовать себя, будто у бабушки дома. Об опыте и трудностях в своем деле они рассказали блогеру Иванке Дячук, передает 24 Канал.

Как дочь и отец восстанавливают старые дома?

Проект стартовал во время пандемии. Тогда у Анны появилась возможность полноценно пожить у бабушки. Это был теплый и уютный опыт, что и стал ее двигателем.

Еще до 2021 года, если бы меня спросили, планирую ли я заниматься селом, нет! Мы просто ездили искали дома, чтобы понять потенциал, сколько здесь заброшенных есть домов,

– вспомнила Анна.

Сейчас у нее с отцом, который разбирается в строительстве, есть уже четыре дома. Первая – куплена еще 20 лет назад, во второй – уже можно пожить, в третьей – завершается ремонт, а четвертая еще ждет своего часа.

Кроме того, что восстановление старых домов – тяжелый труд, она еще и затратная. Например, третий дом семья купила за 3 тысячи долларов, а вложила в ремонт и обустройство – целых 20 тысяч.

В комментариях зрители выражали одно лишь восхищение:

Очень классное видео! С такой душой Аня рассказывает о домиках, воспоминания. Нам это действительно надо- сохранять, передавать тот опыт и те чувства жизни в селе. Вы на правильном пути!

Героине очень повезло с папой! Заниматься старыми домами - это вызов самому себе. Хорошая семья. Пусть расцветает ваше дело и будут только хорошие отзывы! Спасибо за видео.

Какие смелые, искренние и трудолюбивые люди. Вкладывают столько души, сил и средств, чтобы "чужих" людей окружить невероятными впечатлениями, кого-то воспоминаниями детства или юности. Процветания и вдохновения вам!

Как женщина восстанавливает старые дома-мазанки?

Наталья жила в США, но параллельно искала старые хаты в украинских селах на онлайн-рынке недвижимости. Как-то она нашла мазанку на хуторе и решила ее приобрести.

Некоторое время женщина еще жила в США, исследуя вопрос реконструкции мазанок. А потом вернулась домой, чтобы применить знания и навыки на практике.

Далее Наталья купила еще один дом, а сейчас работает уже над третьим проектом. В одном из домов женщина сама с радостью поселилась.