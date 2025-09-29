24 Канал со ссылкой на OLX рассказывает, сколько стоит дом в популярных селах и поселках. Как известно, цена зависит не только от локации, но и от состояния жилья, наличия коммуникаций, площади участка и тому подобное.

Какие цены на дома в Карпатах?

Львовская область

Если сравнивать среднюю стоимость в Сходнице и Славском, то во втором – будет дешевле. По подсчетам аналитиков, в Сходнице дома стоят в среднем 6,3 миллиона гривен, тогда как в Славском – 4,9 миллиона гривен.

В Сходнице предложений больше. Цена стартует от 1,5 миллиона гривен за дом площадью 50 квадратов. Он в жилом состоянии, но требует некоторых вложений. За 3 миллиона гривен можно приобрести новое жилье со всеми необходимыми коммуникациями, правда, без внутренней отделки и мебели. А дом, куда можно заселиться, в Сходнице стоит от 5 миллионов гривен.



В Славском продают преимущественно коттеджи и модульные домики. Цена стартует от 2,3 миллиона гривен за дом в нежилом состоянии площадью 50 квадратов. Коттедж с ремонтом и мебелью стоит 2,7 миллиона гривен и больше. Если в Сходнице предложений с бюджетной ценой очень мало, то в Славском – половина.

Ивано-Франковская область

Больше всего популярных локаций – на Ивано-Франковщине, а значит покупателю здесь будет из чего выбрать. Средняя стоимость дома в популярных селах распределилась так:

Верховина – 1,8 миллиона гривен;

Косов – 1,9 миллиона гривен;

Шешоры – 2,8 миллиона гривен;

Яблоница – 7,1 миллиона гривен;

Микуличин – 8,3 миллиона гривен;

Поляница (Буковель) – 11,7 миллиона гривен.

В Верховине предложений с продажей домов всего несколько. Самое дешевое – 619 тысяч гривен за жилье, требующее реконструкции. А следующая – уже более 4 миллионов гривен. Дело в том, что большинство объявлений связаны с продажей модульных домиков.

В Косове предложений значительно больше и они выгоднее. Например, за 1,3 миллиона гривен можно купить два небольших дома с хозяйственными постройками. Они хоть и требуют ремонта, но находятся в жилом состоянии.



Самый дешевый дом в Шешорах стоит 1,3 миллиона гривен. Но из объявления не понятно, в каком он состоянии, ведь фото изнутри нет. Далее есть несколько предложений с незавершенным строительством, а тогда – первый в списке дом с жилыми условиями. Его площадь составляет 82 квадрата, а стоимость – 3 миллиона гривен.

В Яблунице цены на дома стартуют аж от 5,1 миллиона гривен. Это связано с тем, что село расположено близко к Полянице, а следовательно и к Буковелю. Недвижимость за эту сумму продают хорошую – современные шале, коттеджи, усадьбы и тому подобное. Например, за самую низкую цену предлагают панорамный дом с террасой и собственным чаном.

Дома в Микуличине тоже дорогие из-за локации – это село вблизи городка Яремче. Там можно встретить и бюджетные варианты, потому что предложений в целом больше. И дом с обычным ремонтом обойдется в минимум 5 миллионов гривен.



Поляница – самая популярная туристическая, а следовательно самая дорогая локация. Там предлагают новые коттеджи и домики с современным ремонтом, поэтому цены не могут быть бюджетными. Например, есть объявления с продажей дома площадью около 95 квадратов за 5,6 миллиона гривен, а есть за 12 миллионов гривен. И это еще бюджетные предложения.

По данным Новини.LIVE, недорогие дома в Карпатах следует искать в отдаленных селах Закарпатья, Ивано-Франковской области и Буковины. Там есть немало вариантов по цене от 600 тысяч до 1 миллиона гривен. Они хоть и требуют ремонта, но часто небольших вложений бывает достаточно.

