Как обычные украинцы купили ТРЦ?

Стоимость покупки ТРЦ составляет 1,51 миллиарда гривен. И это одна из самых дорогих сделок в Украине, которую заключили с начала полномасштабной войны России, рассказывает 24 Канал.

Покупка винницкого ТРЦ принесет в государственный бюджет Украины более 115 миллионов гривен налогов. Но главная особенность этой сделки в том, что впервые десятки тысяч украинцев приобрели совместно объект недвижимости такого масштаба.

Еще несколько лет назад совладельцами объектов уровня Sky Park становились профессиональные инвесторы с большими чеками. Для большинства украинцев участие в таких проектах было недосягаемым,

– объясняет СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Но компания Inzhur REIT сделала доступными для малых вкладчиков инвестиции в крупные коммерческие объекты, поскольку минимальный взнос в фонд составляет всего 10 гривен.

Благодаря этому покупка винницкого ТРЦ обычными украинцами стала возможной.

Это меняет правила игры на рынке недвижимости,

– отметил представитель фонда.

Важно! Соглашение о приобретении ТРЦ Sky Park 20 ноября согласовал Антимонопольный комитет Украины. Предварительно АМКУ провел детальную проверку всех участников сделки и убедился в прозрачности процесса покупки. Таким образом, инвесторы Inzhur REIT могут быть уверены, что их участие в сделке соответствует закону.

Что известно о ТРЦ Sky Park?

Торгово-развлекательный центр Sky Park находится на центральной площади Винницы и пользуется большой популярностью среди горожан.

Площадь ТРЦ составляет 30 тысяч квадратных метров. В нем работают более 150 арендаторов, в частности, и известные международные бренды.

