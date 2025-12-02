Как обычные украинцы купили ТРЦ?
Стоимость покупки ТРЦ составляет 1,51 миллиарда гривен. И это одна из самых дорогих сделок в Украине, которую заключили с начала полномасштабной войны России, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Инвестиции в гостиничную недвижимость: что происходит на рынке в Украине и действительно ли это прибыльно
Покупка винницкого ТРЦ принесет в государственный бюджет Украины более 115 миллионов гривен налогов. Но главная особенность этой сделки в том, что впервые десятки тысяч украинцев приобрели совместно объект недвижимости такого масштаба.
Еще несколько лет назад совладельцами объектов уровня Sky Park становились профессиональные инвесторы с большими чеками. Для большинства украинцев участие в таких проектах было недосягаемым,
– объясняет СЕО Inzhur Андрей Журжий.
- Но компания Inzhur REIT сделала доступными для малых вкладчиков инвестиции в крупные коммерческие объекты, поскольку минимальный взнос в фонд составляет всего 10 гривен.
- Благодаря этому покупка винницкого ТРЦ обычными украинцами стала возможной.
Это меняет правила игры на рынке недвижимости,
– отметил представитель фонда.
Важно! Соглашение о приобретении ТРЦ Sky Park 20 ноября согласовал Антимонопольный комитет Украины. Предварительно АМКУ провел детальную проверку всех участников сделки и убедился в прозрачности процесса покупки. Таким образом, инвесторы Inzhur REIT могут быть уверены, что их участие в сделке соответствует закону.
Что известно о ТРЦ Sky Park?
Торгово-развлекательный центр Sky Park находится на центральной площади Винницы и пользуется большой популярностью среди горожан.
Площадь ТРЦ составляет 30 тысяч квадратных метров. В нем работают более 150 арендаторов, в частности, и известные международные бренды.
Куда чаще всего инвестируют украинцы?
Стоит добавить, что в этом году украинцы больше всего инвестируют в строительство жилья под ключ. За последние четыре года количество соответствующих объявлений почти удвоилось, как свидетельствуют данные OLX. С 2021 года количество объявлений увеличилось на 181%, а отзывов – на 54%.
В 2022 году, после полномасштабного вторжения России, активность в этом сегменте рынка временно снизилась. Однако уже в 2023 году рынок начал восстанавливаться и продолжает расти.
Больше всего объявлений и отзывов поступает из Киевской области, а на втором месте – Львовская область, где из-за притока переселенцев спрос на жилье под ключ вырос почти втрое.