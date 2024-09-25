На примере "Укрэнерго": почему энергетика самый перспективный сектор для инвестирования

Сейчас же энергетика является ключевым сектором для инвестиций, поскольку находится в состоянии кризиса. Кроме того, аграрный сектор и логистика также имеют значительный инвестиционный потенциал.

Энергетика – флагманский сектор для инвестирования

Бывший председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что еще до начала полномасштабной войны международные партнеры неохотно инвестировали в Украину из-за отсутствия привлекательных проектов. Однако, по его словам, такая проблема не касалась "Укрэнерго".

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Международные партнеры предоставляли финансирование "Укрэнерго" благодаря способности компании прозрачно отчитываться об использованных средствах и наличия достаточного количества проектов для их реализации.

Владимир Кудрицкий Экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Сейчас перспективная отрасль для инвесторов – энергетика, и это не потому, что я там работал, а потому, что она разбита. Также еще есть агросектор и логистика.

Он отметил, что первыми инвесторами, вероятно, станут не частные компании, а международные финансовые организации. Он также подчеркнул, что Украине необходимо представить четкие проекты, которые будут тесно связаны с конкретными регионами.