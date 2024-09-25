На прикладі "Укренерго": чому енергетика найперспективніший сектор для інвестування
Джерело:The Page
Нині ж енергетика є ключовим сектором для інвестицій, оскільки перебуває в стані кризи. Крім того, аграрний сектор і логістика також мають значний інвестиційний потенціал.
Енергетика – флагманський сектор для інвестування
Колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ще до початку повномасштабної війни міжнародні партнери неохоче інвестували в Україну через брак привабливих проєктів. Однак, за його словами, така проблема не стосувалася "Укренерго".
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Міжнародні партнери надавали фінансування "Укренерго" завдяки здатності компанії прозоро звітувати про використані кошти та наявності достатньої кількості проєктів для їх реалізації.
Наразі перспективна галузь для інвесторів – енергетика, і це не тому, що я там працював, а тому, що вона розбита. Також ще є агросектор та логістика.
Він зазначив, що першими інвесторами, ймовірно, стануть не приватні компанії, а міжнародні фінансові організації. Він також підкреслив, що Україні необхідно представити чіткі проєкти, які будуть тісно пов'язані з конкретними регіонами.