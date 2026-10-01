COMFY раскрыла предпочтения украинцев: сколько из них планируют приобрести новый iPhone 18
Почти половина владельцев iPhone 16 и 17 серий готовы обновить свои смартфоны на новые флагманские модели. Исследование COMFY показало, какой именно iPhone больше всего интересует украинских покупателей и когда они готовы его приобрести.
COMFY выяснила, сколько украинцев готовы обновить iPhone
Исследование было проведено среди клиентов COMFY, которые приобрели iPhone 16-й и 17-й серий в 2024–2025 годах, пишет UCSC.
По результатам опроса, почти 40% владельцев этих смартфонов планируют обновиться и приобрести новые модели iPhone 18 Pro или iPhone 18 Pro Max. При этом покупатели не обязательно готовы ждать до следующего года. Среди тех, кто планирует обновление:
- 48% хотят приобрести новый смартфон сразу после начала продаж;
- 28% планируют покупку до конца 2026 года;
- только 10% готовы отложить обновление до 2027 года.
Какой iPhone стал фаворитом
Среди тех, кто уже планирует сменить смартфон, наибольший интерес вызывает именно iPhone 18 Pro Max. Его выбирают 69% респондентов, планирующих обновление. Еще почти 30% опрошенных отдают предпочтение обычной модели iPhone 18 Pro.
Таким образом, среди покупателей, готовых переходить на новое поколение, преимущество явно на стороне флагманских моделей Pro.
В то же время совсем другая ситуация с новым раскладным iPhone Duo. Владельцы классических моделей предыдущих поколений не спешат менять их именно на раскладной смартфон. По результатам исследования COMFY, такую покупку рассматривает лишь небольшая часть опрошенных:
- Еще 17% респондентов пока не определились, хотят ли они покупать новые модели.
- А около 43% владельцев iPhone серий 16 и 17 точно не планируют обновлять свои смартфоны.
Сколько стоят новые iPhone 18 в Украине
По состоянию на 19 сентября цены на iPhone 18 цены были следующими:
- iPhone 18 Pro на 512 гигабайт в новом цвете Burgundy предлагают за 90 999 гривен.
- iPhone 18 Pro на 256 гигабайт стоит 77 999 гривен.
- iPhone 18 Pro Max на 512 гигабайт предлагают за 97 999 гривен.
- iPhone 18 Pro Max на 256 гигабайт обойдется в 84 999 гривен.
Также доступны чехлы в 5 цветах по цене 2 799 гривен.