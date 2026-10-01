COMFY раскрыла предпочтения украинцев: сколько из них планируют приобрести новый iPhone 18

Почти половина владельцев iPhone 16 и 17 серий готовы обновить свои смартфоны на новые флагманские модели. Исследование COMFY показало, какой именно iPhone больше всего интересует украинских покупателей и когда они готовы его приобрести.

COMFY выяснила, сколько украинцев готовы обновить iPhone

Исследование было проведено среди клиентов COMFY, которые приобрели iPhone 16-й и 17-й серий в 2024–2025 годах, пишет UCSC.

По результатам опроса, почти 40% владельцев этих смартфонов планируют обновиться и приобрести новые модели iPhone 18 Pro или iPhone 18 Pro Max. При этом покупатели не обязательно готовы ждать до следующего года. Среди тех, кто планирует обновление:

48% хотят приобрести новый смартфон сразу после начала продаж;

28% планируют покупку до конца 2026 года;

только 10% готовы отложить обновление до 2027 года.

Какой iPhone стал фаворитом

Среди тех, кто уже планирует сменить смартфон, наибольший интерес вызывает именно iPhone 18 Pro Max. Его выбирают 69% респондентов, планирующих обновление. Еще почти 30% опрошенных отдают предпочтение обычной модели iPhone 18 Pro.

Таким образом, среди покупателей, готовых переходить на новое поколение, преимущество явно на стороне флагманских моделей Pro.

В то же время совсем другая ситуация с новым раскладным iPhone Duo. Владельцы классических моделей предыдущих поколений не спешат менять их именно на раскладной смартфон. По результатам исследования COMFY, такую покупку рассматривает лишь небольшая часть опрошенных:

Еще 17% респондентов пока не определились, хотят ли они покупать новые модели.

А около 43% владельцев iPhone серий 16 и 17 точно не планируют обновлять свои смартфоны.

Сколько стоят новые iPhone 18 в Украине

По состоянию на 19 сентября цены на iPhone 18 цены были следующими:

iPhone 18 Pro на 512 гигабайт в новом цвете Burgundy предлагают за 90 999 гривен. iPhone 18 Pro на 256 гигабайт стоит 77 999 гривен. iPhone 18 Pro Max на 512 гигабайт предлагают за 97 999 гривен. iPhone 18 Pro Max на 256 гигабайт обойдется в 84 999 гривен.

Также доступны чехлы в 5 цветах по цене 2 799 гривен.